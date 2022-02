Corona-Massnahmen Obwalden hebt Zertifikatspflicht in Heimen und Spitälern auf – Reihentests werden für Schulen freiwillig Der Kanton Obwalden zieht nach den Lockerungen durch den Bundesrat nach. Für Besuche in Gesundheitseinrichtungen braucht es kein Zertifikat mehr. Für Mitarbeitende gelten spezielle Regeln. 17.02.2022, 16.05 Uhr

Der Kanton Obwalden hebt die Zertifikatspflicht für Besuche in Alters- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen und Spitälern auf. Hingegen bleibt die Testpflicht für Mitarbeitende mit direktem Patientenkontakt bestehen, falls sie weder geimpft noch genesen sind. Dies teilt die Regierung mit. Ziel der Testpflicht sei es, besonders vulnerable Personen zu schützen.

Ebenfalls beendet wird die Pflicht für Schulen, repetitive Tests anzubieten. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die epidemiologische Lage die Aufhebung dieser Massnahme zulässt. Der Nutzen des repetitiven Testens an den Schulen sei in der aktuellen Phase der Pandemie deutlich geringer als zuvor. Die Schulen können jedoch das repetitive Testen weiterhin freiwillig anbieten. Die Kosten dazu werden bis am Ende März durch den Bund getragen.

Hintergrund dieser Änderungen sind die am Mittwoch vom Bundesrat verkündeten Lockerungen. Zudem sei das Niveau der Neuansteckungen aktuell stark rückläufig, schreibt die Regierung. Die Situation am Kantonsspital wie auch auf den Intensivpflegestationen der umliegenden Kantone habe sich entspannt. (cgl)