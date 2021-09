Uri, Nid- und Obwalden: Zertifikatspflicht bei Veranstaltungen

Urschweiz «Sie bringt ein Stück Normalität zurück»: So reagieren Urschweizer Veranstalter auf die Zertifikatspflicht Seit vergangener Woche müssen Gäste bei den meisten Veranstaltungen ein Covid-Zertifikat vorweisen. Die Massnahme stösst vielerorts auf positive Resonanz. Bedenken gibt es dennoch – etwa über einen Rückgang der Besucherzahlen. Kristina Gysi und Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.00 Uhr

Freudensprünge macht aufgrund der ausgeweiteten Zertifikatspflicht wohl kaum jemand. Dennoch ist sie seit dem 13. September fester Bestandteil in der Planung der meisten gesellschaftlichen Anlässe. Nun sprechen Veranstalter aus Nidwalden, Obwalden und Uri über ihre Erfahrungen.

Keine Maske, ohne Abstand. Mit Zertifikat ist das nun wieder möglich. Hier am vergangenen Wochenende beim Festival «The Bash» in Andermatt. Bild: PD

«Bisher haben wir mit der Zertifikatspflicht sehr gute Erfahrungen gemacht», sagt Stefan Kern, Medienverantwortlicher von Andermatt Swiss Alps. Sie bereite durch die Kontrollen zwar einen leicht grösseren Aufwand, bringe jedoch auch ein Stück Normalität zurück. «Beim Festival ‹The Bash› vom letzten Wochenende war die Konzerthalle mit 500 verfügbaren Plätzen seit langer Zeit zum ersten Mal ausverkauft», so Kern. «Durch die Zertifikatspflicht konnten Masken und Abstandsregeln aufgehoben werden, was der Stimmung zugutekam.»

Stefan Kern, Medienverantwortlicher von Andermatt Swiss Alps. Bild: PD

Für die beiden Konzerte hatte Andermatt ein eigenes Testcenter organisiert. Dafür arbeitete man mit dem Kantonsspital Uri zusammen. Wie das in Zukunft weitergeführt wird, ist noch unklar: «Momentan geht das gut, aber noch ist nicht Hochsaison.» In wenigen Monaten dürfte das Ganze ein wenig komplizierter werden, da ausländische Gäste mit fremden Zertifikaten oder Impfpässen einreisen werden. «Es laufen Gespräche mit dem Kanton, um für den Winter die bestmöglichen Lösungen für Testmöglichkeiten zu finden», so Kern.

«Für das Feeling ist es ein Gewinn»

Dem Leiter des Theaters Uri, Michel Truniger, fällt es schwer, zu deuten, was gerade passiert. «Man merkt schon, dass weniger Leute kommen», sagt er. Jedoch sei es wohl zu einfach, den Grund dafür nur bei der Zertifikatspflicht zu suchen. «Bestimmt wollen einige davon nicht zertifiziert Kultur geniessen. Andere haben vermutlich noch zu grosse Angst. Und manche haben vielleicht auch einfach verlernt, vom Sofa aufzustehen», so Truniger.

Jene Gäste, die das Theater Uri und seine Veranstaltungen mit Zertifikat besuchen, schätzen die Normalität nach der kleinen Kontrollhürde am Eingang. «Ab da können wir wie gewohnt agieren, ohne Abstände und Masken», so Truniger. «Für das Feeling ist das ein Gewinn». Und doch ist da diese Hemmschwelle, die einen Teil der Bevölkerung von einem Besuch abhält. Truniger spricht seinen Arbeitskollegen wohl aus dem Herzen wenn er sagt: «Wir freuen uns auf den Moment, wo wir einfach die Türen öffnen und die Leute reinlassen können».

Bei die meisten gesellschaftlichen Veranstaltungen gilt seit dem 13. September eine Zertifikatspflicht. Teilnehmen dürfen jene, die geimpft, genesen oder getestet sind. Bid: Chris Iseli

Gemischte Gefühle gegenüber der Zertifikatspflicht haben auch die Mitwirkenden der Märli-Biini Stans. Diese führt am 25. September zum ersten Mal das Theater «Kalif Storch» auf. Dave Leuthold, Präsident der Märli-Biini, sagt:

«Der Vorverkauf läuft sehr schleppend, normalerweise sind eine Woche vor Premiere mehr Tickets verkauft».

Dies lasse sich jedoch nicht einwandfrei der Zertifikatspflicht zuordnen. Man spüre aber eine klare Spaltung – auch innerhalb des Teams. Zudem kämen seitens der Gäste einige negative Kommentare, diese seien jedoch überschaubar. Und durch die hauseigene Testmöglichkeit der Märli-Biini habe man sicherlich einige Besuchende anlocken können, die sonst ferngeblieben wären.

Den Vorteil sieht Leuthold in der Planungssicherheit und in der Möglichkeit, das Haus vollständig füllen zu können. Zudem sei der Betrieb der Beiz wichtig, da dieser einen wesentlichen Beitrag zur Kostendeckung liefert. «Ohne Zertifikat wäre ein Betrieb eher ungewiss oder nur eingeschränkt möglich», so Leuthold.

Wunsch nach Walk-in-Testzentrum kommt auf

Erste Erfahrungen mit dem Covid-Zertifikat hat man auch beim Historischen Museum Obwalden gesammelt. Es kommt nur hinein, wer über einen gültigen QR-Code verfügt. «Bisher funktioniert das sehr gut. Die Besucher haben in der Regel ein Zertifikat und eine Identitätskarte dabei», sagt Silvia Burch vom Empfang. Schwierigkeiten gibt es nur selten. «Teilweise kommt es vor, dass jemand sein Zertifikat in einen zu stark spiegelnden Plastik eingeschweisst hat. Das macht es für die App schwieriger, den Code abzulesen.» In solchen Fällen wird das Zertifikat aber analog geprüft. Die Reaktionen der Besucher seien mehrheitlich positiv. «Einige fragen, wo man sich vor dem Besuch testen lassen kann. Da fehlt es in Obwalden noch an Testkapazitäten», so Burch. Manche Besucher wünschten sich deshalb ein Walk-in-Testzentrum wie in den grösseren Städten. Inwiefern sich das Zertifikat in den Besucherzahlen niederschlägt, das kann Burch derzeit noch nicht beurteilen.

Carol Ackermann betreibt das Museum für Frauenhandwerk in Giswil. Die Ausstellung führt durch den mühsamen Alltag unserer Vorfahrinnen, beispielsweise anhand von Gegenständen rund ums Waschen. Am kommenden Sonntag öffnet das Museum erstmals wieder. Auch hier wird das Zertifikat Teil des Alltags werden. «Privat finde ich die Zertifikatspflicht ausgezeichnet», sagt Carol Ackermann. Sie fürchtet sich aber etwas vor einem möglichen Besuchereinbruch. «Auf den Winter sehe ich leider keine Alternative zum Zertifikat, weil nur so der Infektionsschutz gewährleistet werden kann. Da müssen wir uns reinschicken.»