Corona Zwei Sarner Schulklassen sind in Quarantäne Nun liegen die Auswertungen des gross angelegten Spucktests von 130 Sarner Primarschülern vor. Matthias Piazza 17.03.2021, 17.16 Uhr

Ein Speicheltest, hier an einer Zuger Schule. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021)

Fünf Schüler wurden positiv auf das Coronavirus getestet, die betroffenen zwei Klassen sind für zehn Tage in Quarantäne: Das ist das Ergebnis eines Spucktests bei 125 Fünft- und Sechstklässlern sowie 33 Lehrpersonen der Schule Sarnen Dorf. Von den Lehrkräften sei niemand Covid-positiv oder in Quarantäne, wie der Kanton am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Drei Schüler machten diesen freiwilligen Test nicht und sind deshalb ebenfalls in Quarantäne.