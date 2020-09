Coronafall in Engelberger Club: Gäste und Mitarbeiter müssen in Quarantäne Im Bar- und Musik-Club Gletscherspalte in Engelberg hat sich in der Nacht auf den 6. September eine Person aufgehalten, welche positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das hat weitreichende Konsequenzen. Christian Glaus 10.09.2020, 18.36 Uhr

Wie das Obwaldner Gesundheitsamt mitteilt, müssen sämtliche Gäste und Mitarbeiter, welche sich in dieser Nacht im Club aufgehalten haben, in Quarantäne. Betroffen sind rund 300 Gäste aus mindestens 14 Kantonen und dem Ausland. Weil der Club die Liste mit den Kontaktdaten nur unvollständig geführt hat, können aber nicht alle Personen individuell in Quarantäne geschickt werden.