Coronapandemie Über 20 Millionen Franken betrage der Verlust: Obwaldner Gastronomie fordert sofortige Finanzhilfe Eine Umfrage von Gastro Obwalden zeigt: Wegen der Coronapandemie sind bei Obwaldner Restaurants und Hotels Schäden von über 20 Millionen Franken entstanden. Jedoch nur jeder dritte Betrieb sei nach aktuellem Stand ein Härtefall und erhalte finanzielle Unterstützung. 30.12.2020, 17.46 Uhr

(inf) Gastro Obwalden führte vor Weihnachten eine Umfrage bei seinen Mitgliedern durch. Von den 108 Restaurants und Hotels haben insgesamt 59 an der Umfrage teilgenommen. «Die Resultate sind erschreckend», sagt der Obwaldner Gastropräsident Bruno Della Torre. Die Umfrage zeigt: Der durchschnittliche Schaden je Betrieb im Sarneraatal und Engelberg beläuft sich auf 192'800 Franken. Hochgerechnet auf über 108 Betriebe beträgt der Coronaschaden in der Obwaldner Gastronomie fast 21 Millionen Franken, wie Gastro Obwalden in einer Mitteilung schreibt. «Ohne schnelle Hilfe werden das zahlreiche Betriebe nicht überleben», weiss Bruno Della Torre aus Gesprächen mit Berufskollegen zu berichten.