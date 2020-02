Corona-Virus in der Zentralschweiz angekommen: erster bestätigter Fall im Kanton Obwalden Im Kanton Obwalden ist eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 28.02.2020, 13.49 Uhr

Mitarbeiter des Bundesamtes für Gesundheit verteilen am Bahnhof Chiasso Broschüren, wie man sich schützt. Bild: Francesca Agosta / Keystone (28. Februar 2020)

(rem) Das gab Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit am Freitagmorgen an der Medienkonferenz bekannt. Gemäss Koch sei eine Person im Kanton Obwalden positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Ob sich die Person in Italien aufgehalten hat, ist nicht bekannt.