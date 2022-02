Coronavirus Maskenpflicht an Obwaldner Schulen wird per 7. Februar aufgehoben Der Obwaldner Regierungsrat hebt die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der Primar-und Sekundarstufe I per Montag, 7. Februar 2022 auf. 04.02.2022, 08.54 Uhr

Trotz hoher Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus sinkt die Zahl der laborbestätigten Hospitalisierungen aufgrund von Covid-19 seit Anfang Januar 2022. Dies schreibt der Kanton Obwalden in einer Medienmitteilung. Es drohe keine Überlastung des Gesundheitswesens mehr. In einer umfassenden Lagebeurteilung sei der Regierungsrat Obwalden zum Schluss gekommen, dass aufgrund der Aufhebung der Kontaktquarantäne durch den Bund die Maskenpflicht an den Schulen kein geeignetes Mittel mehr ist, um die Infektionsketten zu unterbinden.