Drei weitere Corona-Todesfälle in Giswiler Altersheim

COVID-19-AUSBRUCH Weitere Todesfälle: Altersheim hat mit Maskenverzicht gegen geltendes Recht verstossen Im Alterszentrum Dr Heimä in Giswil kam es seit Freitag zu drei weiteren Corona-Todesfällen. Seit 8. Oktober sind nun neun Personen gestorben. Die Anschuldigungen gegenüber der Geschäftsleitung sind brisant. Kristina Gysi 25.10.2021, 18.47 Uhr

Die Berichterstattung über die ausgebrochene Coronawelle im Giswiler Alterszentrum Dr Heimä schlägt hohe Wellen. Durch den Artikel ermutigt haben sich weitere Personen gemeldet, deren Angehörige im Altersheim wohnen. Seit Freitag kam es dort zu drei weiteren Corona-Todesfällen, laut Kanton waren alle Personen ungeimpft.

Das Alterszentrum in Giswil hat derzeit mit einem Coronaausbruch zu kämpfen. Archivbild: Obwaldner Zeitung

Beim Heim sieht man sich mit Vorwürfen konfrontiert: So habe die Geschäftsleitung nicht nur in Eigenregie auf die Masken verzichtet, sondern seine Mitarbeitenden mehrmals dazu aufgefordert, ihre Masken abzulegen. Auch Zivilschutzleistende, die im September im Alterszentrum im Einsatz waren, hätten die Anweisung erhalten, keine Maske zu tragen. Die Person*, welche diese Aussagen gegenüber unserer Zeitung machte, möchte anonym bleiben – zu gross ist die Angst vor den Folgen für ihre Angehörige im Altersheim. Die kantonale Zivilschutzstelle will sich auf Anfrage nicht zur Thematik äussern. Laut Daniel Kiefer, dem Geschäftsführer des Alterszentrums, sei es den Mitarbeitenden «selbstverständlich jederzeit freigestellt gewesen, eine Maske zu tragen».

Wie bereits berichtet, begründet Kiefer den Maskenverzicht mit Verständigungsproblemen, die durch den Mund-Nasen-Schutz verursacht würden. Zudem sei dieser Schritt mit sämtlichen Bewohnerinnen und Bewohnern abgesprochen und von allen akzeptiert worden. Dies zu überprüfen, ist kaum möglich. Jedoch handelt es sich bei einigen der Bewohnenden um kognitiv eingeschränkte Menschen, was deren Entscheidungsfähigkeit in Einzelfällen in Frage stellt, wie unsere Quelle schlussfolgert.

Mögliche Konsequenzen stehen noch offen

Umfrage hin oder her: Laut dem Arbeitsgesetz und der «Covid-19-Verordnung besondere Lage» ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Schutz der Gesundheit seiner Mitarbeitenden und die Präventionsmassnahmen gegen Covid-19 am Arbeitsplatz sicherzustellen. Weiter müssen Arbeitgeber gewährleisten, dass die Mitarbeitenden die Regeln und Empfehlungen des BAG betreffend Verhalten und Hygiene einhalten können.

Das Finanzdepartement, dem das Gesundheitsamt des Kantons Obwalden untersteht, hat die Maskenpflicht beim Pflegepersonal zu keinem Zeitpunkt der Pandemie aufgehoben. Folglich wurde gegen das geltende Recht verstossen. Da die Abklärungen hierzu noch nicht abgeschlossen sind, äussert sich das zuständige Departement jedoch nicht zu möglichen rechtlichen Konsequenzen. Mittlerweile seien aber «die Bemühungen für eine kooperative Zusammenarbeit vorhanden». Bis vor kurzem erhielt das Departement «nur unvollständige Informationen aus dem Alterszentrum».

