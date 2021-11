Obwaldner Regierung tritt nicht auf Covid-Beschwerden ein

Die Bundesversammlung hat am 25. September 2020 das Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) erlassen. Das Parlament hat das Gesetz in jeder Session an die Entwicklung der Pandemie angepasst: am 18. Dezember 2020, am 19. März 2021 und am 18. Juni 2021. Über das Covid-19-Gesetz wurde bereits einmal abgestimmt. Gegen die erste Fassung vom 25. September 2020 war das Referendum zu Stande gekommen. In der Abstimmung vom 13. Juni 2021 nahmen die Stimmberechtigten das Gesetz mit 60 Prozent Ja-Stimmen an. Auch gegen die Fassung vom 19. März 2021 wurde das Referendum ergriffen, weshalb über diese nun am 28. November 2021 abgestimmt wird. (pd)