Covid-19 Impfdaten Obwalden auf dem letzten Platz? – Technischer Fehler führte zu falschem Bild Eine Statistik des Bundes zeigt Obwalden auf dem letzten Platz bei den vollständig Geimpften. Schuld daran ist ein Übermittlungsfehler, wie Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser im Interview erklärt. Interview: Marion Wannemacher 24.07.2021, 05.00 Uhr

Will man der Statistik auf der Covid-19-Website des Bundes glauben, sind lediglich 28 Prozent der Obwaldnerinnen und Obwaldner zweimal gegen Corona geimpft. In Tat und Wahrheit sind es rund 41 Prozent. Wie kommt es zu dieser Abweichung?

Maya Büchi-Kaiser. Archiv AZ

Maya Büchi-Kaiser: Das liegt an einem ärgerlichen technischen Problem. Es wurde eine Schnittstelle zwischen dem Bundesamt für Gesundheit und dem Kanton Obwalden gewechselt. Die Impfdaten wurden daher nicht korrekt übertragen. Das Problem sollte kommende Woche gelöst sein und die Obwaldner Zahlen sollten wieder richtig wiedergegeben werden.

Mit 41 Prozent liegt der Kanton Obwalden etwas unter dem Schweizer Durchschnitt von knapp 45 Prozent. Was plant die Gesundheitsdirektion, um die Zahl der Geimpften zu erhöhen?

Aus gesundheitlicher Sicht ist Impfen ein guter Weg, um aus der Pandemie wieder herauszukommen. Allerdings beruht Impfen auf einer Freiwilligkeit der Bürgerinnen und Bürger. Obwalden sensibilisiert und motiviert durch Informationen und stützt sich auf Werbeaktionen und Informationskampagnen des Bundes ab. Was andere Kantone machen, machen wir auch und fordern die Bevölkerung auf, sich zum eigenen Schutz und zum Schutz ihrer Mitmenschen impfen zu lassen. Aber am Ende ist es die Entscheidung von jedem selbst, ob er sich impfen lässt. Unsere Impfkapazitäten sind vorhanden, an dem liegt's nicht.

Der Luzerner Gesundheitsdirektor will mit Impfungen auf Menschen zugehen, beispielsweise in den Betrieben impfen oder Impfungen ohne Termine ermöglichen. Ist das ein Weg für Obwalden?

Auch wir bieten Impfungen für Unternehmen vor Ort an, und da spielt es keine Rolle, ob das einheimische Mitarbeitende sind oder nicht. Wir haben genügend Impfstoff. Wir erarbeiten auch Varianten, dass wir gewisse Bevölkerungsgruppen besser erreichen können, Zugezogene oder Anderssprachige. Da sind verschiedene Ideen für eine Impfkampagne in der Planung.

Im Impfzentrum ist wenig los. Das geht jetzt aber nicht plötzlich zu?

Aus heutiger Sicht bleibt das Impfzentrum auf jeden Fall noch offen. Wir erwarten ja auch, dass wir dann ab Januar oder Februar die sogenannten Booster-Impfungen anbieten. Dann wird die Zeit sein, in der die Ersten seit einem Jahr geimpft sind. Und das BAG empfiehlt zum heutigen Zeitpunkt immer noch, dass man den Impfschutz erneuert. Aus dieser Überlegung brauchen wir das Impfzentrum auch in Zukunft.

Gibt es interne Ziele mit Zielvorgaben für die Anzahl der Geimpften bis zu einem bestimmten Zeitpunkt?

Auf solche Zahlen lasse ich mich nicht gern festlegen. Statistiken allein bringen uns nicht weiter, weil wir die Menschen definitiv nicht zum Impfen verpflichten. Wir motivieren sie, animieren, inspirieren sie und vor allem informieren wir sie über den positiven Aspekt des Impfens. Aber selbstverständlich würde ich mir aus gesundheitlichen Betrachtungen wünschen, dass der Anteil der Geimpften bei den Obwaldnern steigt. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass der Prozentsatz nach den Sommerferien auch noch mal zunimmt, wahrscheinlich parallel zu den Fallzahlen.