Obwalden: Kantonales Impfzentrum über Altjahreswoche geöffnet

Covid-19 Kantonales Impfzentrum in Sarnen bleibt in der Altjahreswoche geöffnet Auch zwischen Weihnachten und Neujahr bietet der Kanton Obwalden Erst- und Auffrischimpfungen an. Die verkürzte Booster-Frist von vier Monaten setzt auch das Sarner Impfzentrum ab sofort um. 23.12.2021, 15.27 Uhr

Das kantonale Impfzentrum an der Kägiswilerstrasse 35 in Sarnen bleibt auch in der letzten Woche des aktuellen Jahres geöffnet. Insbesondere am 29. und 30. Dezember gebe es noch freie Termine – sowohl für Erst- als auch für Auffrischimpfungen, schreibt der Kanton Obwalden.