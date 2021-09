Walk-in-Impfungen sind beliebt in Obwalden und Nidwalden

Nid- und Obwalden Walk-in-Impfungen sind beliebt Die Impfquoten in Obwalden und Nidwalden steigen stetig. Dabei helfen auch die Walk-in-Angebote, die beide Kantone lanciert haben. Man erhält ohne Anmeldung die Covid-19-Impfung. Martin Uebelhart 07.09.2021, 18.53 Uhr

Das Walk-in-Angebot im Impfzentrum in der Truppenunterkunft Freiteil in Sarnen stösst auf grosse Resonanz. Das sagt die Obwaldner Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser auf Anfrage. «Ich freue mich über alle, die sich entschlossen haben, sich jetzt impfen zu lassen», hält sie fest. Während der Sommerferien sei die Zahl der Impfungen etwas zurückgegangen. «Jetzt zieht sie wieder an», so Maya Büchi.

Impfwillige warten vor dem Obwaldner Impfzentrum auf den Piks. Bild: Robert Hess (Sarnen, 3. September 2021)

In der ersten Woche des Walk-in-Angebots hätten sich rund 600 Personen impfen lassen. Derzeit sei die Auslastung unterschiedlich: «Wir zählen zwischen 150 und 230 Personen pro Abend.» Zuweilen kann man vor der Truppenunterkunft Warteschlagen sehen. Auch sie habe diese schon wahrgenommen auf dem Heimweg, sagt Maya Büchi. Die Wartezeiten seien nicht allzu lang: «Es gibt mehrere Impfstrassen und es wird im Zwei-Minuten-Rhythmus geimpft.» So könnten pro Stunde 30 Personen den Piks erhalten. Die Regierungsrätin windet dem Impfteam ein Kränzchen: «Es wird niemand abgewiesen. Notfalls machen sie Überstunden, das schätze ich sehr.»

Ob derzeit eine bestimmte Altersklasse besonders heraussticht bei den Impfungen, kann sie nicht sagen: «Wir führen darüber keine Statistik. Ich gehe davon aus, dass Leute aus allen Altersklassen das Impfangebot wahrnehmen.»

Impfen geht auch auf Termin

Nach wie vor sei es auch möglich, einen Impftermin zu vereinbaren, betont Maya Büchi. «Am besten macht man das online oder auch telefonisch beim Impfzentrum.» Natürlich könne man sich auch beim Hausarzt anmelden.

«Wir sind kein Impfturbo», räumt Maya Büchi angesichts der jüngsten Zahlen ein. «Aber die Quote nimmt stetig zu.» Knapp 50 Prozent der Gesamtbevölkerung haben die erste Impfung erhalten, fast 44 Prozent sind vollständig geimpft. Beim Kanton mache man sich Gedanken, wie man jene Leute erreichen könnte, die bis jetzt mit einer Impfung gezögert hätten oder wie man anderssprachige Personen anspreche. Hier bediene man sich beispielsweise der Videos, die der Bund in diversen Sprachen produziert habe. «Wir überlegen zudem den Einsatz eines Impfbusses, um auch Personen erreichen zu können, die weiter weg von Sarnen wohnen.»

Walk-in-Zentrum in Oberdorf macht einen Drittel der Erstimpfungen

Im Kanton Nidwalden sei bei den Neuanmeldungen und im Walk-in-Zentrum in Oberdorf eine steigende Tendenz beim Impfen gegen Covid-19 zu beobachten, sagt die Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger. «Dies dürfte mit dem Ferienende, den bevorstehenden Herbstferien aber auch mit gewissen Ankündigungen des Bundesrats zu tun haben, die Unentschlossene motivieren könnten», sagt sie. In den vergangenen zwei Wochen seien im Durchschnitt 630 Erstimpfungen pro Woche verabreicht worden. Rund ein Drittel davon als spontane Walk-in-Impfung. «Im ehemaligen Zeughaus können pro Stunde 50 Personen geimpft werden», sagt Michèle Blöchliger. «Gleichwohl ist es in Stosszeiten möglich, dass es zu kurzen Wartezeiten kommen kann.» Die Betriebszeiten seien nach der Startphase ausgeweitet worden. Das Walk-in-Angebot ist jeweils am Dienstag und Freitag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Alle Altersgruppen seien bei den Walk-in-Impfungen vertreten, sagt die Gesundheitsdirektorin. «Vielleicht mit einem leichten Schwergewicht bei den 12- bis 50-Jährigen.» Am vergangenen Freitag etwa hätten sich auch 20 Personen unter 18 Jahren impfen lassen.

«Wir setzen voll auf die Walk-in-Impfung»

Weiterhin könne man sich online über nw.impfung-covid.ch für Impftermine in Hausarzt- und Kinderarztpraxen und Apotheken anmelden, streicht Michèle Blöchliger heraus. «Mittlerweile ist es möglich, unter verschiedenen angebotenen Terminen auszuwählen.»

Aktuell seien in Nidwalden 57 Prozent der Bevölkerung geimpft – bezogen auf den Anteil der über 12-Jährigen, die sich theoretisch impfen lassen können. «Es dürfte schon noch mehr sein», findet sie. «Das ist auch das Ziel. Wir setzen voll auf die Walk-in-Impfung», hält Michèle Blöchliger fest. Allenfalls sei eine Ausweitung der Öffnungszeiten auf einen dritten Tag denkbar. Zudem wolle man vermehrt auch Impfwerbung für fremdsprachige Personen machen und der Kanton überlege sich eine Intensivierung der Impfmöglichkeit in den Betrieben.

Alle Informationen zur Covid-19-Impfung finden sich unter www.ow.ch/impfen und www.nw.ch/coronavirus