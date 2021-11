Obwalden CSP befürwortet Pflege-Initiative Für die Justiz-Initiative wurde die Nein-Parole beschlossen. 08.11.2021, 05.00 Uhr

Die CSP-Basis fasste an ihrem Parteitag von vergangener Woche ihre Parolen für die Abstimmungen vom 28. November. Die von alt Kantonsrat Walter Wyrsch vorgestellte Pflege-Initiative gab dabei am meisten zu diskutieren. Schliesslich beschloss die Mehrheit, der Initiative zuzustimmen. Die anwesenden Mitglieder sprachen sich für ein gutes Pflegesystem in der Schweiz und für eine Wertschätzung der Pflegenden aus. Einig war man sich nur nicht, ob die Initiative oder der Gegenvorschlag der richtige Weg dafür sei.