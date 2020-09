CSP Obwalden ist gegen die Änderung

des Jagdgesetzes Am Parteitag wurde Nationalrat Karl Vogler verabschiedet. Noch trat er aber für ein Nein zur Begrenzungs-Initiative ein. Romano Cuonz 08.09.2020, 17.39 Uhr

Wegen der Coronakrise konnte die CSP Obwalden alt Nationalrat Karl Vogler bislang nur im kleinen Kreis verabschieden. Am ersten Parteitag nach dem Lockdown holte nun Parteipräsident Sepp Stalder dies vor Publikum nach. Doch Karl Vogler – einer der wohl bedeutendsten Kommunal-, Kantonal- und Bundespolitiker der Obwaldner Christlichsozialen – tritt für seine politischen Überzeugungen auch nach dem Rücktritt ein. So warb er am Parteitag beherzt und mit vielen Argumenten für ein klares Nein zur sogenannten Begrenzungs-Initiative. Vogler bezeichnete den bilateralen Weg mit der EU, der bei Annahme der Initiative wohl enden würde, als enorm wichtig. Wörtlich meinte er: «Diese Initiative ist ganz einfach aus der Zeit gefallen, geschlossene Grenzen kann sich die Schweiz heute nicht mehr leisten.» Die Anwesenden kamen seiner Empfehlung nach und fassten die Nein-Parole mit 28 zu einer Stimme bei einer Enthaltung.