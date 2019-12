CSP Obwalden verabschiedet zwei Kantonsräte Präsident Sepp Stalder fand bewegende Worte für die zurückgetretenen Leo Spichtig und Barbara Dahinden. 04.12.2019, 17.33 Uhr

Leo Spichtig Bild: PD

Barbara Dahinden. Bild: PD

(sma) An der Herbstversammlung der CSP Obwalden wurden die abtretenden Kantonsräte Leo Spichtig (Alpnach) und Barbara Dahinden (Giswil) mit bewegenden Worten verabschiedet, wie die Partei mitteilt. Parteipräsident Sepp Stalder würdigte in einem kurzen Querschnitt, wie die beiden die Obwaldner Politik in den vergangenen Jahren geprägt hätten.