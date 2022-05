CSP reaktiviert Ortspartei Sachseln

Obwalden CSP Sachseln wird reaktiviert Die Partei will an ihre erfolgreichen Zeiten in Sachseln anknüpfen und hat sich neu formiert. 17.05.2022, 18.21 Uhr

Die CSP Sachseln erwacht zu neuem Leben: Nach mehreren Jahren Pause wurde die Ortspartei am 16. Mai neu gegründet. «Bis vor wenigen Jahren war die CSP Sachseln als engagierte politische Kraft in kommunalen und kantonalen Räten und Gremien gut vertreten», schreibt die neu gegründete Partei in einer Mitteilung. An diese Tradition möchte die CSP Sachseln anknüpfen. Zudem wolle sie ihre Stimme in der Sachsler Gemeindepolitik einbringen und Verantwortung übernehmen.