CSP Obwalden sagt Ja zum Objektkredit Psychiatrie

Obwalden CSP sagt Ja zum Objektkredit Die CSP-Parteibasis hat am Mittwoch ihre Parolen zu den eidgenössischen und kantonalen Vorlagen für das Abstimmungswochenende vom 25. September gefasst. 08.09.2022, 18.48 Uhr

Die Psychiatrie Obwalden in Sarnen. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 1. September 2022)

Wie die Kantonalpartei in einer Mitteilung festhält, haben die Anwesenden den Objektkredit für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen einstimmig zur Annahme empfohlen. «Eine schnelle Lösung ist die Voraussetzung zur Sicherung der stationären psychiatrischen Behandlung am Spitalstandort Sarnen», schreibt die CSP in ihrer Mitteilung.