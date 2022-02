CSP Sachseln stellt zwei Kandidatinnen für den Kantonsrat

KANTONSRATSWAHLEN OBWALDEN CSP Sachseln stellt zwei Kandidatinnen Die CSP Sachseln steigt mit zwei Frauen in den Wahlkampf um die Kantonsratssitze in Obwalden. 07.02.2022, 05.00 Uhr

Sie wollen für die CSP Sachseln in den Kantonsrat: Patricia Gasser-Müller (links) und Sabine Enderli Würsch Bild: PD

Sabine Enderli Würsch ist 1982 geboren, Mutter von zwei Kindern, ausgebildete Sozialpädagogin und arbeitet als Bereichsleiterin in einer sozialen Einrichtung und ist Lehrbeauftragte an einer höheren Fachschule. Sie war massgeblich am erfolgreichen Aufbau der Kindertagesstätte für Schulkinder (Kits) in Sarnen beteiligt.