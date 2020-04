CVP Obwalden hält nichts von kürzeren Sommerferien Verschiedene SVP-Kantonalparteien hatten unter anderem angeregt, die Schulzeit in den Sommer hinein zu verlängern. Von diesem Vorschlag hält die CVP Obwalden wenig. 06.04.2020, 16.33 Uhr

Blick in ein leeres Schulzimmer in der Primarschule Tellenmatt in Stans. Bild: Urs Flüeler/Keystone

(pd/ve) «In den regionalen und nationalen Medien geistert die Forderung herum, einzelne Kantone sollen aufgrund der Corona-Krise das Schuljahr verlängern und die Sommerferien um eine Woche kürzen», schreibt die CVP Obwalden in einer am Montag publizierten Medienmitteilung – ohne allerdings die SVP direkt zu adressieren. Zwar sei die politische Diskussion ein wichtiges Instrument der Demokratie, doch «die isolierte Forderung nach kürzeren Sommerferien für Schulkinder und Lehrpersonen in Obwalden ist aus mehreren Gründen klar abzulehnen».