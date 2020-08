Mann verunfallt in Kerns bei Dachdeckerarbeiten Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag ein Mann Verletzungen zugezogen. Der Arbeiter wurde von der Rega ins Spital transportiert. 28.08.2020, 11.54 Uhr

(rgr) Bei Sanierungsarbeiten an einem Wohnhaus ist in Kerns am Donnerstagmorgen ein Mann verunfallt. Der Handwerker stürzte vom Dachstuhl auf die Deckenverkleidung der darunterliegenden Wohnung. Diese gab unter seinem Gewicht nach, sodass er schliesslich auf dem Boden der Wohnung aufschlug, teilte die Kantonspolizei Obwalden am Freitag mit.