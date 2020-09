Damit sie weiterhin im Notfall da sind: Engelberger Ärzte erhalten jetzt eine Pikettentschädigung Bei einem medizinischen Notfall können die Engelberger jederzeit auf einen ihrer Hausärzte zählen. Diese erhalten neu eine Abgeltung von der Gemeinde – als Zeichen der Wertschätzung. Christian Glaus 03.09.2020, 05.00 Uhr

Die Situation wirkt paradox: Tag und Nacht steht in Engelberg ein Hausarzt für medizinische Notfälle bereit. Innerhalb von fünf Minuten muss er im Ernstfall vor Ort sein. Dieser Pikettdienst ist für den Tourismusort wichtig, weil das nächste Spital – jenes in Stans – mit dem Auto 20 Minuten entfernt ist. So lange dauert es auch, bis die Ambulanz in der Obwaldner Enklave ist.

Doch trotz ihrer wichtigen Funktion wurden die vier Engelberger Ärzte für ihren Pikettdienst bisher nicht entschädigt. Im Gegenteil: Wie andere Unternehmen auch müssen sie eine Tourismusförderungsabgabe bezahlen. Diese beläuft sich im Fall der Ärzte, abhängig unter anderem von der Lohnsumme, auf rund 1200 Franken pro Jahr. Wie passt diese Abgabe mit dem Notfalldienst zusammen?

Ärzte wollten von Abgabe befreit werden

Hansjörg Bucher ist Gemeindearzt von Engelberg und betreibt dort seit 1998 eine eigene Praxis. Bild: PD

Diese Frage haben sich auch die vier Engelberger Ärzte immer wieder gestellt, die in drei verschiedenen Praxen arbeiten. Hansjörg Bucher ist der Gemeindearzt von Engelberg. Er betreibt seit 1998 eine eigene Praxis. «Wir alle machen unsere Arbeit mit Herzblut. Der Notfalldienst gehört zu den Kernkompetenzen eines Landarztes und ist sehr befriedigend. Es gab auch schon Situationen, in denen ich Leben gerettet habe.» Ihn habe aber gestört, dass er eine Tourismusförderungsabgabe zahlen muss, ohne für den Notfalldienst von der Gemeinde entschädigt zu werden. Dies insbesondere dann, wenn er Touristen notfallmässig behandelt hat, ohne von diesen für seine Arbeit bezahlt zu werden, was sporadisch vorkomme.

Also beantragte er die Befreiung von der Tourismusförderungsabgabe. Dies wurde von der Gemeinde jedoch abgelehnt, wie Geschäftsführer Bendicht Oggier auf Anfrage erklärt. «Aus Transparenzgründen haben wir entschieden, eine Abgeltung für den Notfalldienst einzuführen, statt die Ärzte von der Tourismusförderungsabgabe zu befreien.»

Jeder Arzt ist an 120 Tagen auf Abruf

Für Oggier ist klar: «Der Pikettdienst wird in Engelberg gebraucht.» Davon profitierten die Einwohner und die Gemeinde als Tourismusdestination. «Für die Ärzte stellt das Pikett aber eine rechte Belastung dar.» In der Tat: Jeder Arzt ist an 120 Tagen auf Abruf bereit. Im Schnitt jede vierte Nacht wird er zwischen 22 und 7 Uhr gestört. Am darauffolgenden Tag geht die Arbeit in der Praxis ganz normal weiter. «Wenn die Kollegen in den Ferien sind, leisten wir bis 15 Tage Pikett am Stück», sagt Bucher. Eigene Aktivitäten liegen dann kaum drin, weil die Ärzte im Notfall innert kürzester Zeit vor Ort sein müssen. «In dringenden Fällen werden wir auch vom Notruf 144 aufgeboten, weil wir viel schneller beim Patienten sind als der Rettungsdienst.»

Inzwischen haben sich die Gemeinde und die Ärzte geeinigt: Pro Jahr erhalten die Hausärzte knapp 19'000 Franken für den Notfalldienst, 1500 Franken davon übernimmt der Kanton. Unter der Woche beträgt der Ansatz 40 Franken pro Nacht, am Wochenende sind es 80 Franken pro Tag. Damit kommt die Gemeinde günstig weg, ist sich Oggier bewusst. «Die Abgeltung ist als positives Zeichen der Wertschätzung zu verstehen.» Laut Gemeindearzt Bucher hatten die Ärzte ursprünglich 20 Prozent mehr gefordert. Man habe sich aber schnell geeinigt. Nicht zur Debatte stand dabei, den Notfalldienst ans Kantonsspital in Stans abzutreten. Zwar geben die Piketteinsätze immer wieder Anlass zu Diskussionen unter den Ärzten. Für Bucher wäre es dennoch ein No-Go, die Patienten ans Spital zu verweisen. «Nicht nur, weil es zu weit weg ist. Es macht auch volkswirtschaftlich wenig Sinn, wenn sich ein Notarzt im Spital um kleinere Fälle wie etwa eine Blasenentzündung kümmern muss.»

Nachfolgeregelung ist schwierig

Die neue Abgeltung für den Notfalldienst ist unbefristet. Hansjörg Bucher ist froh darum. Dem 54-Jährigen geht es dabei nicht ums eigene Portemonnaie, sondern um die Nachfolge in den Praxen im Klosterdorf. «Es gibt nur noch wenige Gemeinden, in denen die Hausärzte rund um die Uhr Notfalldienst leisten. Gerade die jüngeren Ärzte sind dazu nicht mehr bereit. Dank der Abgeltung haben wir eher eine Chance, die Praxis wieder zu besetzen.»

Zwei der jetzigen Hausärzte in Engelberg sind zwischen 50 und 55 Jahre alt. Die Nachfolge müssen sie also in den nächsten 10 bis 15 Jahren regeln. Die Frage nach der medizinischen Versorgung dürfte sich dann wieder stellen. «Und zwar nicht nur nachts, sondern auch tagsüber», ist Bucher überzeugt. Gedanken, wie die Nachfolge geregelt werden könnte, habe er sich auch schon gemacht, sagt der Hausarzt. «Ich bin der Meinung, dass dies auch Sache der Gemeinde ist.»