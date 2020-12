Pandemie Obwaldner Covid-19-Fachstelle hat neu mehr Personal – und informiert wieder sämtliche Kontakte von Infizierten Seit Anfang Dezember steht mehr Personal zur Verfügung. Die Fachstelle setzt sich zum Ziel, alle Anrufe an die Kontakte von infizierten Personen wieder selber durchzuführen. Wichtiges Standbein der Fachstelle ist die Hotline. Martin Uebelhart 10.12.2020, 05.00 Uhr

Die Räumlichkeiten der Obwaldner Fachstelle Covid-19 befinden sich in unmittelbarer Nähe des Sarner Dorfplatzes. Drei Personen sind am Morgen des Besuchs in den Büros anwesend und bearbeiten Fälle fürs Contact-Tracing oder geben Auskunft auf der Coronahotline des Kantons. In bis zu 30 Fällen pro Tag muss das Team das Contact-Tracing sicherstellen. Die Belegschaft unter der Leitung von Martina Küchler umfasst seit Anfang Dezember 580 Stellenprozente verteilt auf neun Köpfe.

Martina Küchler, Leiterin Fachstelle Covid-19 beim Kanton Obwalden

Derzeit ist die Fachstelle gefordert. Die Fallzahlen sind hoch, Leute sind in Isolation, wenn sie positiv getestet wurden oder in Quarantäne, wenn sie mit infizierten Personen nahen Kontakt hatten. Die Mitarbeitenden in Sarnen rufen die Personen mit einem positiven Testresultat an, leuchten das Umfeld aus, begutachten die Lebenssituation und beraten sie, wie sie sich in dieser Zeit zu verhalten haben.

«Zu Beginn des Contact-Tracing hatten wir Zeit. Wir konnten die Personen in Isolation mindestens jeden zweiten Tag anrufen», sagt Martina Küchler. Zeitweise habe die Fachstelle jedoch so viel zu tun gehabt, dass die Infizierten nach einem ersten Kontakt zu Beginn der Isolation lediglich am letzten Tag noch einmal kontaktiert werden konnten. «Wir fragten sie, ob sie gesund seien, wie sie die Isolation verbracht hätten», so Martina Küchler. Um sämtliche Kontakte der positiv Getesteten zu verständigen, dafür fehlte die Zeit. «Diese wichtige Aufgabe führen wir seit Anfang Dezember wieder aus. Jetzt, wo das Team der Fachstelle wieder vollständig ist.» In jüngster Vergangenheit sei man dankbar gewesen, wenn Infizierte ihr Umfeld selbst informiert hätten. «Viele von Ihnen haben das ohnehin von sich aus gemacht», so Martina Küchler.

Die Belastung sei sehr schwankend, ergänzt Patrick Csomor, Leiter des Obwaldner Gesundheitsamts:

«Es gibt Wochen, in denen wir gut durchkommen, in anderen läuft es weniger gut.»

Es sei durchaus das Ziel der Fachstelle, auch die Kontaktpersonen anzurufen. Csomor erwähnt die Hotline, die der Kanton Obwalden geschaltet hat. «Diese steht auch Personen offen, die sich in Quarantäne befinden und Fragen haben». Und diese Fragen würden kommen, weiss Csomor. Spätestens wenn sie eine schriftliche Anordnung für den Arbeitgeber bräuchten. So komme die Fachstelle auch mit Leuten in der Quarantäne in Kontakt.

Isolation und Quarantäne: Vollständige Kontrolle gibt es nicht

Beide räumen ein, dass sowohl Isolation wie auch Quarantäne nicht hart kontrolliert werden. «Wir müssen auf die Selbstverantwortung der Leute setzen», hält Csomor fest. «Abschliessend können wir es nicht überprüfen.» Anders sieht es in jenen Fällen aus, in denen sich Personen den behördlichen Anordnungen widersetzen. Einzelfälle seien das bislang gewesen, sagt Csomor. Dringe die Fachstelle zu jemandem nicht durch mit der auch mündlich gültigen Anordnung, werde sie schriftlich nachgereicht. Wenn sich jemand dagegen stelle, lande der Fall letztlich bei ihm und er suche noch einmal das Gespräch. «Die Person wird über die Verfügung informiert. Gleichzeitig geht ein Hinweis an die Polizei, bei Gelegenheit eine Kontrolle zu machen.»

Dass die Menschen langsam etwas «coronamüde» würden, sei auch bei der Hotline der Fachstelle zu spüren, sagt Martina Küchler.

«Die ‹bösen› Telefone haben zugenommen.»

Es seien immer noch Ausnahmefälle, doch jetzt mehr als im Frühling. «Damals hatten die Leute Respekt und Angst, sie wussten nicht genau, was auf sie zukommt.» Mittlerweile lebe man schon eine ganze Weile mit dieser Situation und die Leute hätten das Thema schon ein wenig satt. «Da stossen wir je länger je mehr auf Personen, die kein Verständnis mehr haben.» Umso wichtiger sei, dass das Team zusammenstehe und so auch belastende Situationen meistere. «Wir tauschen uns aus und motivieren uns gegenseitig», hält Martina Küchler fest. «Wir brauchen uns als Team».

7-Tage-Betrieb sicherstellen

In dem Team ist medizinisches Fachwissen vorhanden. Martina Küchler ist Pflegefachfrau HF, zwei weitere Mitarbeiterinnen haben die gleiche Ausbildung. Weiter unterstützen Zivildienstleistende die Arbeit und zwei Frauen, die aus dem kaufmännischen Bereich kommen. Für die Rekrutierung könne man auf einen Personalpool zurückgreifen, sagt Patrick Csomor. «Einerseits haben wir Leute angefragt, anderseits haben sich laufend Personen gemeldet, die sich für die Fachstelle interessierten. Insbesondere als im Oktober spürbar wurde, dass das Contact-Tracing zunehmend unter Druck gerate. «Wir müssen einen 7-Tage-Betrieb aufrecht erhalten», so Csomor. Und die bevorstehenden Festtage seien noch eine zusätzliche Herausforderung für die Einsatzplanung.

Patrick Csomor ist noch bis Ende Februar 2021 Leiter des Obwaldner Gesundheitsamts. Bild: Martin Uebelhart (Sarnen, 23. November 2020)

Csomor glaubt nicht, dass es in Obwalden überdurchschnittlich viele Coronaskeptiker gibt. «Uns erreichen sehr viele E-Mails von Kritikern. Das sind aber nicht unbedingt Obwaldner. Sie schicken ihre Nachrichten an alle Gesundheitsämter oder Fachstellen in der Schweiz», berichtet er von seinen Erfahrungen.

Es gebe Leute, die kritisch eingestellt seien. «Als wir die Maskenpflicht in den Schulen einführten, kamen von Eltern kritische Voten. Ich habe das auch verstanden.» Gleichzeitig sei es eine wichtige Massnahme und er habe das Gefühl, dass man sich daran gewöhnt habe. Doch natürlich gebe es Hardliner mit einer entsprechenden Argumentation. Gewisse Behauptungen seien einfach auch falsch. «Diesen sage ich jeweils, dass wir das aufgrund aller Informationen anders wahrnehmen. Letztlich müssen wir die Leute nicht brüskieren. Gegenseitiger Respekt und Anstand bleibt wichtig.»

