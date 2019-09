Das Ende einer Jodler-Ära beim Jodlerklub Fruttklänge Der Kernser Klub verabschiedet sich von seinen beiden Vorjodlerinnen, den Geschwistern Rohrer.

Der Jodlerklub Fruttklänge bei seinem Jubiläumskonzert in der Dossenhalle Kerns vor rund 1000 Zuschauern. (Bild: Monika van de Giessen, Kerns, 15. September 2018)

(sma) Am 21. September entführt das traditionelle Jodlerkonzert Kerns aus dem Alltag direkt in die Natur. Das diesjährige Motto lautet nämlich «Natuir». Auf die Besucher warten naturverbundene, besonders urchige Darbietungen, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.

Neben dem Kernser Jodlerklub Fruttklänge treten viele andere Künstler auf, unter ihnen der Jodlerklub Wasen i.E., die Kernser Singbuben, der Fahnenschwinger Thomas Langensand und der Alphornbläser Tobias Barmettler. Auch das Ländlertrio Nidwaldner Gruess wird mit von der Partie sein.

Zwanzig Jahre grosses Engagement

Das «Natuir»-Konzert sei aber auch ein Moment des Abschieds, wie der Jodlerklub Fruttklänge schreibt. Denn die beiden Schwestern und Vorjodlerinnen Andrea Rohrer-Rohrer und Petra Vogler-Rohrer treten per 2020 aus dem Jodlerklub zurück. Zwei Jahrzehnte lang hätten die beiden tatkräftig auf und hinter der Bühne mitgewirkt.

«Mit Ihren kräftigen, hellen und klaren Jodelstimmen gaben Sie unserem Klub während den letzten 20 Jahren ein wunderschönes, unverkennbares und farbiges Klangbild», heisst es in der Mitteilung. Der Austritt der Rohrer-Schwestern sei der Abschlusse einer erfolg- und ereignisreichen Epoche – und der Beginn einer neuen Ära. Andrea Rohrer und Petra Vogler werden am Konzert auch als Jodelduett Geschwister Rohrer auftreten, begleitet von Daniel Vogler am Akkordeon.