Das Grossprojekt Kaiserstuhltunnel macht sich unübersehbar in der Natur breit Schwere Maschinen reissen die Bergflanken in Giswil und Lungern auf. Es sind Vorarbeiten für den Kaiserstuhltunnel, der 2029 in Betrieb geht. Philipp Unterschütz 08.08.2020, 05.00 Uhr

Visualisierung des Nordportals oberhalb von Giswil. Visualisierung der offenen Zufahrtsstrecke bei Giswil. Das Portal befindet sich in der Bildmitte. Visualisierung des Nordportals in Lungern. Visualisierung der Autobahnausfahrt zwischen Kaisterstuhl und Lungern. Visualisierung des Projekts am Lungerersee. Direkt oberhalb vom OWI-Land in Giswil erfolgt der Aushub und die Sicherung des Voreinschnitts für den Kaiserstuhltunnel. Oberhalb der Brünigstrasse liegt die Baustelle, unterhalb wird geschüttet. Sicherungsarbeiten am Voreinschnitt in Lungern. Aushub und Sicherungsarbeiten am Voreinschnitt in Lungern.

Zumindest was offizielle Akte betrifft, hat der Bau des Grossprojekts «A8-Tunnel Kaiserstuhl» still und leise im August 2019 begonnen. Keine Reden, keine Spatenstiche. Dazu kommt es erst, wenn der Sprengvortrieb im kommenden Frühjahr beginnt.

Anfang Juni sind nun aber in Giswil beim OWI-Land die grossen Maschinen aufgefahren, in Lungern laufen die Arbeiten seit Mitte Juli. Und bereits sind die Ausmasse und Dimensionen weitherum sichtbar. Die Furchen, welche die Arbeiter in die Landschaft ziehen, sind die Voreinschnitte, von denen aus ab etwa Februar 2021 zuerst der Erkundungsstollen von beiden Seiten her in den Berg gesprengt wird und ab 2024 dann der eigentliche zweispurige Autotunnel.

Oberhalb der Brünigstrasse liegt die Baustelle, unterhalb wird geschüttet. Bild: Philipp Unterschütz (Giswil, 6. August 2020)

In Giswil ist schon fast der halbe Voreinschnitt geschafft

Mit grossen Baggern und Dumpern heben die Arbeiter an den Bergflanken in Giswil und Lungern das Material aus und sichern die Baugruben. Solange, bis sie das Höhenniveau der künftigen Röhren erreichen. In Giswil wird der Aushub in unmittelbarer Nähe an zwei Orten auf der anderen Strassenseite deponiert und später als fruchtbare Fläche der Landwirtschaft zurückgegeben. Angenehmer Nebeneffekt: Das Land wird einfacher zu bearbeiten sein, weil es weniger steil ist. «Mit knapp 25'000 Kubikmetern ist hier in Giswil schon fast die Hälfte des Materials ausgehoben. Das entspricht etwa 1500 Lastwagenladungen», erklärt Projektleiter Daniel Fanger vom Hoch- und Tiefbauamt Obwalden.

Direkt oberhalb vom OWI-Land in Giswil erfolgt der Aushub und die Sicherung des Voreinschnitts für den Kaiserstuhltunnel. Bild: Philipp Unterschütz (Giswil, 6. August 2020)

Dank kleinerer Losen kommen auch Einheimische zum Zug

Die Arbeiten liegen bestens im Zeitplan. In der ARGE Obwalden seien die drei sehr guten einheimischen Unternehmen Gasser Felstechnik AG Lungern, PK Bau AG Giswil und Spag Schnyder Plüss AG Kerns im Einsatz, lobt Daniel Fanger. Damit einheimische und auch kleinere Betriebe beim Grossprojekt zum Zug kommen, wurden die Arbeiten in 34 Lose aufgeteilt, anstatt auf die Variante mit wenigen Losen und Grossunternehmern zu setzen. Neben der Wertschöpfung, die dadurch in der Region bleibt, gibt es auch einen weiteren Vorteil: «Wenn einheimische Firmen am Werk sind, erleichtert das die Zusammenarbeit schon etwas. Man kennt sich, man kann anders miteinander reden», stellt Daniel Fanger fest.

Erkundungsstollen wird zum Sicherheitsstollen

Projektleiter Daniel Fanger

Ende Jahr sollen die beiden Voreinschnitte fertig sein, dann übernimmt das Unternehmen, das den 1750 Meter langen Erkundungsstollen sprengt. Ab Februar werden von Giswil aus 1510 Meter ausgebrochen. Von Lungern her sind es nur 240 Meter, weil die Geologie anspruchsvoller ist und man deshalb mehr Zeit braucht. Im Herbst 2022 ist der Stollen fertig. «Weil es bis zum Beginn des eigentlichen Tunnelbaus dann noch rund ein Jahr dauert, können wir alle Erkenntnisse wie beispielsweise zur Geologie in der Ausschreibung dieser Arbeiten berücksichtigen», erklärt Daniel Fanger. «Das gibt eine grössere Sicherheit für Baumethoden, Linienführung und Kosten.» Beim Tunnel Lungern sei man seinerzeit mit dem Erkundungsstollen in eine Lockergesteinszone vorgestossen. Mit den gewonnen Erkenntnissen konnte daraufhin die Linienführung des eigentlichen Tunnels angepasst werden.

Auch der Erkundungsstollen zwischen Giswil und Lungern wird später übrigens ausgebaut und zum Sicherheitsstollen des A8-Tunnels Kaiserstuhl. Dass er gesprengt und nicht mit einer Tunnelbohrmaschine ausgebrochen wird, liegt vor allem an der kurzen Strecke. Eine kleine Rolle spielen auch der relativ stark steigende Vortrieb und die gewundene Linienführung.

Sicherungsarbeiten am Voreinschnitt in Lungern. Bild: Philipp Unterschütz (Lungern, 6. August 2020)

Wasser soll mehr als genug Energie für den Tunnelbetrieb liefern

Für die Bevölkerung gibt es schon bald ein kleines Zückerchen im Rahmen der verschiedenen Ausgleichsmassnahmen. Vom Portal Süd am Lungerersee bis zum Restaurant Kaiserstuhl wird ab Oktober direkt am See ein neuer 500 Meter langer Wanderwegabschnitt gebaut. Im Frühling wird er eröffnet.

Profitieren wird auch die Genossenschaft Wasserversorgung Kaiserstuhl-Bürglen. Das ausgebaute Netz wird in ihren Besitz übergehen und von ihr betrieben. Im Rahmen der Vorarbeiten wurden bereits die Löschwasser-Leitungen vom Reservoir Stadel oberhalb des Lungerersees bis zum OWI-Land Giswil gebaut. Das Reservoir selber wird derzeit umgebaut. Bis 2023 ist ein weiteres Reservoir Pfruendwald geplant. Beide dienen zur Versorgung des Tunnels mit Löschwasser. Es ist geplant, dass dieses turbiniert wird und dann mehr Energie liefert, als der Betrieb des Tunnels braucht, so Daniel Fanger.

Fakten und Zahlen zum A8-Tunnel Kaiserstuhl