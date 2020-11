Das Jubiläumsbuch der Sarner Lälli-Zunft gewährt tiefe Einblicke in die Obwaldner Fasnacht Zum 100. Geburtstag hat die Sarner Lälli-Zunft ein opulentes Jubiläumsbuch gestaltet – und dabei auch noch ein lang bestehendes Rätsel gelöst. Philipp Unterschütz 25.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie haben sich ins Zeug gelegt, zweieinhalb Jahre vor kreativen Ideen nur so gestrotzt und Anlass um Anlass geplant. Die Mitglieder der Sarner Lälli-Zunft haben alles gegeben für dieses Jahr – ihr spezielles Jahr. Den 100. Geburtstag ihrer Zunft wollten sie gebührend prächtig feiern. Doch dann kam das Virus und machte fast alles zunichte. Sie können einem leidtun und zugleich darf man sie bewundern, wie sie damit umgehen. Mit Gelassenheit, Humor und viel Optimismus, dass es bald wieder närrische Zeiten gibt, wie es sich gehört.

So war's auch am Mittwoch in ihrem Zunftlokal im Spritzenhaus Sarnen. 77 Mitglieder hat die Zunft, doch gerade mal acht Zünftler und drei Gäste durften dabei sein, als das druckfrische Buch vorgestellt wurde, das zum 100. Jubiläum der Zunft gestaltet worden ist.

Gery Häller (OK-Chef 100 Jahr Jubiläum) und Fabian Fanger (Obmann) präsentieren im Spritzenhaus in der neuen Zunftkleidung das druckfrische Buch zum 100 Jubiläum der Lälli-Zunft. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 23. November 2020)

Geplant war, das Werk mit den gebührenden Pauken und Trompeten an der Inthronisation des neuen Zunftmeisters am vergangenen Samstag zu präsentieren. Aber eben ... das Virus. Keine Inthronisation und nicht mal einen Zunftmeister gibt es für dieses Jahr.

Neue Kleidung für neues Buch

Und da standen sie dann also vor spärlicher Kulisse. Der erste Auftritt in der neuen, perfekt sitzenden, weil massgeschneiderten Zunftkleidung, mit der sie zum Jubiläum das alte Ornat aus dem Jahr 1996 ablösen. Es gab ja keine Anlässe bisher und wird auch kaum welche geben. Die neue Kleidung wird das Jubiläumsjahr hauptsächlich im Schrank verbringen. Eigentlich zum Heulen, doch die Zünftler nehme auch das gelassen. Was bleibt anderes übrig und es kommen sicher bessere Zeiten – auch für die Kleidung.

Aber eines haben sie sich nicht nehmen lassen: Ihr Jubiläumsbuch haben sie mit aller Kraft vorangetrieben. Nun ist es da. Aus den geplanten 120 Seiten sind 278 geworden. 500 Exemplare gibt es – randvoll mit Informationen, Geschichten und Bildern von der Geburt der Zunft bis heute. Eingebaut wurde glücklicherweise auch die Festschrift, welche die Zunft zum 75. Jubiläum als Chronik erstellt hatte. Gery Häller, OK-Chef der 100-Jahre-Feierlichkeiten:

«Man soll beim Lesen lachen können, schmunzeln, aber auch brüele.»

Und tatsächlich, die Zünftler Guido Fanger, Benno Dillier und Gerold Odermatt haben mit Unterstützung des externen Texters und Lektors Andreas Knüpffer ganze Arbeit geleistet. Spannende Informationen aus der Zunftgeschichte, gespickt mit kleinen Reminiszenzen aus dem Zunftleben und natürlich auch närrische Episoden.

Buch geht weiter über närrisches Treiben hinaus

Einigen wichtigen Themen wurden auch eigene Beiträge gewidmet. So konnte für das Buch das Rätsel gelöst werden, wer denn nun eigentlich der Lälli-Zunft das Gesicht gab. Weitere spannende Themen sind unter anderen das Ringen um das Zunftlokal im Sarner Spritzenhaus oder die Geschichte der Fasnachtszeitung «Pranger». Das Buch geht deshalb auch über das Thema Fasnacht und Brauchtum hinaus. Es gibt auch interessante Einblicke in die Obwaldner Gesellschaft, schliesslich gehörten auch immer wichtige Personen der Zunft an, die der Region auch ausserhalb der närrischen Zeiten ihren Stempel aufdrückten. Und es zeigt zudem, dass es auch in närrischen Kreisen nicht nur lustig zu und her geht. Wer sich künftig mit dem Obwaldner Brauchtum, der Fasnacht und auch der Sarner Gesellschaftsgeschichte eingehender befassen will, wird an diesem Buch nicht vorbeikommen.

«Das Buch ist das Herz der Zunft», beschreibt Obmann Fabian Fanger dessen Bedeutung. Es sei zwar schon frustrierend, dass man es nun unter solchen Umständen aus der Taufe heben müsse:

«Mein Herz blutet. Aber wir dürfen den Optimismus nicht verlieren. Zudem gibt es andere, die mit viel schlimmeren Schicksalen kämpfen müssen.»

Hunderte von Stunden haben die Macher investiert. Fast alle Freizeit, sagt Guido Fanger. «Ich habe vor anderthalb Jahren die Position als Chefexperte bei den Coiffeur-Prüfungen aufgegeben. Das waren rund 1000 Stunden», schmunzelt er. Guido Fanger ist zurecht stolz auf das Ergebnis, «weil so ehrliche Geschichten drin sind».

Das langjährige Rätsel um den Schöpfer des Lälli ist gelöst

Der alte Lälli von Gino Rassatti und der noch unbemalte neue Lälli von Rochus Lussi.

Seit 1954 dirigiert der jeweilige Zunftmeister mit seinem Zepter die Sarner Fasnacht. Es ist mit dem geschnitzten Lälli das Markenzeichen der Sarner Zunft. Doch ob man es glaubt oder nicht: Über 65 Jahre lang wurde das – mittlerweile auch recht wertvolle – Zepter von Zunftmeister zu Zunftmeister weitergegeben und behütet, doch wer der Schöpfer war, wusste man nicht. Gerüchteweise war nur so viel bekannt, dass es von einem Süditaliener stamme, der in den 50er-Jahren in der damaligen Parkettfabrik von Armin Durrer arbeitete. So weit daneben lag das zwar nicht, aber angesichts der Wichtigkeit des Lälli war es halt doch eher ein dürftiges Wissen.



Doch während der Recherchen zum Jubiläumsbuch kam ans Licht, wer den Lälli entworfen und geschnitzt hatte. Andreas Knüpffer, der beim Buch als Texter und Lektor wesentlich mithalf, hat einen Freund, der in einem Gespräch über den Lälli zur Überraschung erklärte, dass er die Tochter und Enkelin des Urhebers kenne. Sie würden in Nidwalden in Stansstad und Beckenried wohnen. Und die Gespräche mit ihnen brachten schliesslich Licht ins Dunkel.



Gino Rassetti. Bild: PD

Gino Rassatti hiess der Mann, der das «Logo» der Lälli-Zunft kreiert hat. Tatsächlich arbeitete er in der Parkettfabrik und galt als überaus kreativer und begabter Schnitzer. Aber er stammte nicht etwa aus Süditalien, sondern wurde 1909 im Friaul geboren und starb 2003 in Kägiswil. Ursprünglich sei er Möbelschreiner gewesen, dann lernte er noch Zimmermann und Bodenleger dazu. 1947 kam er nach Sarnen, zuerst zur Firma Bürgi, dann zu Durrer. Sein gesamtes Leben verbrachte er mit seiner Familie im Haus in Kägiswil, wo er nach dem Verkauf der Parketterie eine Privatwerkstatt betrieb.



Der Lälli hat durchaus italienische Züge

Als Charakter hätte der Lälli gut zu ihm gepasst, erfährt man in der separaten Geschichte im Buch zur Entstehung des Markenzeichens der Zunft. Er sei stets gut gelaunt gewesen, hätte gut erzählen können, mit viel Schalk. Mit Witzen hätte er aber auch bissig sein und Leute durch den Kakao ziehen können. Den Auftrag, ein Zepter mit für die Zunft geeignetem Ausdruck zu schaffen, erhielt Gino Rassatti 1953 von Firmeninhaber Armin Durrer.

Und dieses Vertrauen enttäuschte er nicht. Beim Schnitzen liess er sich offensichtlich von seiner italienischen Heimat inspirieren. Entstanden ist nämlich eine Art Bajazzo, lachend, mit ausgestreckter Zunge und einem zugekniffenen Auge. «Man könnte fast meinen, der Lälli habe Modell gestanden für das heute verbreitete lachende Emoji, das die Zunge rausstreckt», heisst es im Buch «Hundert Jahre Lälli-Zunft».



Nidwaldner Künstler fertigt Kopie an

Jeder Zunftmeister hütet das Zepter wie seinen Augapfel, deshalb überstand es alle närrischen Zeiten schadlos. Für Aufruhr sorgte nur die Entführung durch die Alpnacher Tschifärä Zunft 2004, die schliesslich doch ihr gutes Ende fand. Doch mehr und mehr wurde der Lälli-Zunft bewusst, wie wertvoll ihr Zepter ist – und dass nicht etwa im monetären Sinn. Zum 100-Jahr-Jubiläum hat der Zunftvorstand beschlossen, eine Kopie anzufertigen und das Original künftig in den Zunftschatz aufzunehmen.



Rochus Lussi arbeitet in seinem Atelier in Stans am neuen Lälli. Bild: PD

Die Kopie wurde von keinem geringeren als dem Nidwaldner Künstler Rochus Lussi hergestellt. Der Stanser, der unter anderem Träger des Innerschweizer Kulturpreises ist, hat aber keine einfache Kopie angefertigt. Auf dem bisherigen Zepter war auf beiden Seiten das Gesicht des Lälli zu sehen. Rochus Lussi hat das Zepter als Gesicht und Hinterkopf gestaltet. Anstatt dass damit nun die Jubiläumsfasnacht dirigiert wird, muss auch das neue Zepter der Lälli-Zunft bis 2022 im Kasten bleiben.



«Hundert Jahre Lälli-Zunft»: 278 Seiten, Auflage 500 Exemplare, Preis 85 Franken, erhältlich über die Website der Lälli-Zunft oder exklusiv bei Bücher Dillier Sarnen.