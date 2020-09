Beim Obwaldner Beratungstelefon für Bauern klingelt es häufiger seit dem Lockdown

Wahrscheinlich leiden in Obwalden mehr Landwirte an Burn-out als anderswo, vermutet Albert Amschwand vom bäuerlichen Beratungstelefon. Marion Wannemacher 28.09.2020, 13.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«We me bi de Buurenisch / De het me’s gibigäbi guet», heisst in einem alten Volkslied. Doch die besungene Idylle ist im Wanken. Rein statistisch gesehen sind laut einer Befragung der Forschungsanstalt Agroscope und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft landesweit doppelt so viel Bauern Burn-out-gefährdet, wie der Rest der Bevölkerung: Und zwar 12 Prozent. «In Obwalden sind das ganz sicher so viel, es könnten aber auch 20 Prozent sein», vermutet Albert Amschwand vom bäuerlichen Beratungstelefon des Kantons vorsichtig.

Albert Amschwand vom bäuerlichen Beratungstelefon des Kantons Obwalden beim Äpfel sortieren in seinem Garten. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, Siebeneich, 24. September 2020)

Im Mai 2019 hat der Obwaldner Landfrauenverband mit Unterstützung des Obwaldner Bauernverbandes das Sorgentelefon für Landwirte eingerichtet. Zuerst habe man gar nicht mit so viel Rücklauf gerechnet, erzählt Amschwand. Heute klingelt bei ihm und seiner Kollegin Fränzi Gasser etwa dreimal in der Woche das Telefon. An die 140 Kontakte gab es vergangenes Jahr, schätzt der Kernser.

Beratungen im letzten halben Jahr nahmen um 20 Prozent zu

Er geht davon aus, dass im vergangenen Halbjahr die Beratungen noch um etwa 20 Prozent zugenommen hätten. Amschwands Einschätzung:

«Durch die gesamte Situation mit dem Coronavirus ist die ganze Gesellschaft noch nervöser und belasteter.»

Durch den Verlust der Milchsammelstellen und gestrichene Anlässe wie die Kantonale Viehschau fehle auch der Austausch der Bauern untereinander.

Die Palette der Probleme reicht weit: Von Generationenproblemen über wirtschaftliche oder gesundheitliche Sorgen bis hin zum Burn-out. Natürlich diagnostiziere das niemand an sich selber. «Alarmsätze am Telefon wie ‹ich mag nicht mehr› oder ‹ich weiss nicht wie weiter› lassen mich aufhorchen.» Mit einigen sogenannten «W-Fragen» komme Amschwand einem möglichen Burn-out am schnellsten auf die Spur. «Wie oft fühlst du dich müde?» oder «wie kannst du schlafen?» brächten manchmal erstaunliche Wahrheiten an den Tag. «Auch das gibt es, dass jemand die ganze Nacht durcharbeitet.» Amschwand sagt weiter:

«Es gibt Bauern, die besitzen keine Sonntagshosen mehr.»

Und meint damit das Arbeitspensum der Sieben-Tage-Woche. «Wenn Sommer ist und Vegations- oder Erntezeit, ist jemand vielleicht um halb fünf morgens im Stall und arbeitet bis nachts um zehn.»

Druck durch Doppelbelastung der Nebenerwerbslandwirte

Der Druck lastet vor allem auf Nebenerwerbslandwirten, deren Betrieb auf Milchwirtschaft ausgerichtet ist. Kleine Strukturen würden bedingen, dass Bauern im Nebenerwerb arbeiten müssen. Viele Betriebe seien auf Alpung angewiesen, das bedeute eine zusätzliche Belastung, so der Berater. Auch vor Frauen mache das Burn-out nicht halt, auch kennt der Fachmann unter 30-Jährige, die bereits daran litten.

Heute klaffe die Schere zwischen der Bevölkerung und den Bauern immer mehr auseinander. Es sei auch für Kinder von Bauern nicht einfach, wenn sie hörten, dass ihre Klassenkollegen ihre Ferien am Meer verbracht hätten. Oder kurzfristige Aushilfen sind nicht einfach zu bekommen, weil sie mit den modernsten Maschinen oft nicht zurechtkommen. Dazu kämen Zwänge durch die moderne Agrarpolitik, wenn der Direktzahlungsanteil höher werde als der Erlös durch die Produktion, moniert Amschwand und postuliert: «Bauern möchten Nahrungsmittel produzieren.»

Die Gesellschaft befinde sich im Wandel, konstatiert der 58-Jährige. Ihn selbst hätten die Zeiten auf der Alp im Sommer mit dem Grossvater sehr geprägt.

Berater Albert Amschwand kennt die Arbeit in der Landwirchaft aus eigener Erfahrung. Hier erntet er in seinem Obstgarten Äpfel. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, Siebeneich, 24. September 2020)

Albert Amschwand, den alle in Obwalden nur «Bärti» nennen, machte seinen Meisterlandwirt und arbeitet heute in der Geschäftsführung der Landi Unterwalden. Für die Bauern von Obwalden ist er einer von ihnen. Und auch das kam schon vor: Als jemand bei Kontrollen auf dem Hof nicht mehr ein noch aus wusste, stellte er einfach «Bärtis» Nummer ein und reichte den Hörer an den Kontrolleur weiter. «Tatsächlich kannte ich ihn», erzählt Amschwand. «Er fragte mich: «Bärti, bist du es?» Die Frage konnte geklärt werden.

Manchmal helfe auch ein ermutigendes Wort. Amschwand und seine Kollegin Fränzi Gasser, selbst Bauernfrau und Co-Präsidentin bei den Obwaldner Landfrauen wissen beide:

«Ratschläge sind Schläge.»

Sie gehen entsprechend behutsam mit den Ratsuchenden um. «Du musst das Eis brechen und nicht etwa nachbohren, sonst wird ein Verhör draus», weiss Bärti Amschwand aus Erfahrung. Falls sich der Verdacht auf Burn-out erhärtet, wird die betroffene Person weiter vermittelt an Fachpersonen wie Hausarzt, Psychologen, Arbeitsring mit Betriebshelferdienst, Erwachsenenschutzbehörde, Sozialamt oder die Agro Treuhand. «Eine Frau sagte mir nach kurzer Zeit bereits, ihr ginge es schon besser, weil sie sich wahrgenommen fühle. Manchmal hilft es, sich Zeit zu nehmen und den Menschen zuzuhören.»

Mehr Informationen zum Angebot unter www.beratung-und-vermittlung-ow.ch