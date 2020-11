Das Obwaldner Corona-Testzentrum ist über den Winter auf dem Militärareal in Sarnen einquartiert Seit dieser Woche steht das Corona-Testzentrum wieder im Sarner Militärbereich. In einem Zelt lassen sich dort pro Woche rund 300 Personen testen. Im Schnitt fällt jeder vierte Test positiv aus. Marion Wannemacher 05.11.2020, 16.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Einfahrt Testzentrum» steht auf dem Schild neben dem offenen Rollgitter. An diesem Nachmittag ist nicht so viel los im Corona-Testzentrum im Militärbereich Sarnen direkt neben dem Werkhof. Die vielen mit Sperrgittern markierten Parkboxen bleiben leer. Es gibt aber Nachmittage, an denen Obwaldner im Fünf-Minuten-Takt vorfahren.



Eingang zum Corona-Testzentrum an der Militärstrasse 8 in Sarnen.

Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 4. November 2020)

Eine Zeitlang war das Testzentrum im Industriegebiet Sarnen Nord. Und das hatte seine Gründe. Die Spitex Obwalden, die in diesem Quartier ihren Standort hat, hatte die operative Leitung für das Durchführen der Coronatests. Laut Patrick Csomor, dem Leiter des Gesundheitsamts Obwalden, läuft nun die Administration der Tests über das Kantonsspital Obwalden, deren Durchführung ist durch externe Mitarbeitende organisiert.

Dankbar für spontanen Einsatz der Spitex bei den Coronatests

Csomor windet der Spitex Obwalden für ihre Arbeit ein Kränzchen: «Ich war froh, als die Spitex die Durchführung der Tests im Auftrag des Kantons so spontan übernommen hat und diese bis Ende Oktober erbringen konnte.» Die Organisation brauche nun aber ihr Personal wieder für eigene Aufgaben, begründet der Amtsleiter den Stabwechsel.



Das Zelt an der Militärstrasse 8 ist beheizt und dient als Winterstandort fürs Testzentrum. Bei einer durchschnittlichen Verweildauer von fünf Minuten pro Patient dürfte dieser Umstand aber eher für das Personal eine Rolle spielen. Die Tests sind so organisiert, dass sich einzelne Patienten nicht begegnen. Das Testzentrum ist montags bis samstags geöffnet. Wer sich testen lassen will, muss sich jedoch vorher angemeldet haben.

Anteil der Infizierten ist stark gestiegen

Der Ablauf mit Anmeldung über Hausarzt oder 0800er-Nummer per Telefon oder App ist auf der Website des Kantonsspitals genau erläutert. Zurzeit lassen sich pro Woche rund 300 Obwaldnerinnen und Obwaldner auf Corona testen. Der Leiter des Gesundheitsamts sagt:

«Etwa ein Viertel aller Tests ergeben, dass sich jemand infiziert hat.»

Das sei im Sommer noch anders gewesen. «Damals fielen nur 4 Prozent aller Tests positiv aus. Nach den Sommerferien stieg der Anteil der Corona-Infizierten zuerst linear und seit Ende September exponentiell an.»



Das Kantonsspital Obwalden finden Sie online auf www.ksow.ch.