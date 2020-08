Das Obwaldner Staatsarchiv kämpft mit Schimmelpilz Historische Obwaldner Unterlagen aus dem 16. und 17. Jahrhundert sind vom Schimmelpilz befallen. Das gesamte Schadenausmass ist noch nicht absehbar. Matthias Piazza 10.08.2020, 17.25 Uhr

Ein vom Schimmelpilz befallenes Schriftstück (ein Schriftwechsel mit St. Gallen). Es ist kaum mehr und nur noch bruchstückhaft zu lesen. Bild: PD

Eine Recherche im Obwaldner Staatsarchiv brachte im vergangenen Jahr Unerfreuliches zutage. Als ein Mitarbeiter des Staatsarchives für eine Besucherin Briefe aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die Obwalden von anderen eidgenössischen Orten erhielt, aus der Schachtel nehmen wollte, stellte er fest, dass das Papier in einem schlechten Zustand und die Schrift kaum noch lesbar ist. Sporen des Schimmelpilzes hatten ihre Spuren auf diesen historischen Dokumenten hinterlassen, wie dem Rechenschaftsbericht 2019 des Regierungsrates zu entnehmen ist. «Leider greift der Schimmelpilz nicht nur das Papier an, sondern ist auch gesundheitsgefährdend, wenn man die Sporen berührt oder deren Bestandteile einatmet», gibt der Obwaldner Staatsarchivar Alex Baumgartner auf Anfrage zu bedenken.

Mit Reinigen versuche man, die befallenen Dokumente zu retten. Im Hexenturm lagern Dokumente aus den Jahren von 1210 bis 1850. Alex Baumgartner spricht von wertvollen historischen Dokumenten. «Es geht vor allem um Korrespondenz zwischen Obwalden und anderen eidgenössischen Orten, aber auch um den Austausch mit fremden Mächten und der Kirche. Gut möglich, dass man beim Aufarbeiten neue Erkenntnisse der Geschichte gewinnt.»

Tropfendes Entfeuchtungsgerät war wohl die Ursache

Es mache nicht den Anschein, dass der Schimmelpilz sich auf den gesamten Bestand im Hexenturm ausgebreitet und ein Grossteil des historischen Gedächtnisses von Obwalden ausgelöscht habe. «Die benachbarten Schachteln sind zumindest nicht betroffen. Und dank Kontrolle der klimatischen Bedingungen breitet sich der Pilz auch nicht weiter aus. Das Problem schlummert wohl in wenigen Kartons.» Ironischerweise dürfte genau ein Entfeuchtungsgerät, das für korrekte Luftfeuchtigkeit sorgt, Ende der 1990er-Jahren Ursache für den lokalen Pilzbefall gewesen sein. «Aus dem beschädigten Gerät tropfte Wasser auf die darunterliegenden Kartonschachteln, ideale Bedingungen für den Schimmelpilz», vermutet er. Dieses Gerät sei aber schon vor langer Zeit umplatziert worden.

Unabhängig vom punktuellen Schimmelpilzbefall werden schon seit längerem Akten, die in alten Kartonschachteln aus den 1940er-Jahren lagern und teilweise säurehaltig sind, in neue säurefreie Archivschachteln umgelagert. «Bei dieser Gelegenheit untersuchen wir die Akten auf Schimmelbefall, bisher haben wir glücklicherweise keinen weiteren festgestellt», hält Alex Baumgartner fest.

Platzproblem verschärft sich, Regierung sucht nach Lösungen

Mehr zu schaffen macht dem Staatsarchivar das permanente Platzproblem. Der Platz im Untergeschoss des Verwaltungsgebäudes Hostett und im Hexenturm mit total 1400 Laufmetern reicht schon lange nicht mehr. Mehr als 500 Laufmeter an Archivgut müssen in provisorischen und nur notdürftig eingerichteten Aussenmagazinen des Berufs- und Weiterbildungszentrum in Sarnen und in einzelnen Räumen im Untergeschoss des Verwaltungsgebäudes zwischengelagert werden, heisst es im Rechenschaftsbericht. Diese erfüllen die Anforderungen des Kulturgüterschutzes nicht. Drei der Magazine liegen im potenziell gefährdeten Untergrund. In zwei Aussenmagazinen führen zudem Wasserleitungen über die Gestelle. Dazu kommen noch gut 100 Laufmeter, welche in diversen ungeeigneten Räumen und zum Teil in den Gängen des Verwaltungsgebäudes Hostett zwischengelagert werden. «Mit dem immer grösser werdenden Archivbestand verschärft sich das Platzproblem. Die bestehenden Räume reichen noch für etwa zwei Jahre», schätzt Alex Baumgartner. Deshalb sei er froh, dass die Regierung sich des Problems angenommen habe. So will diese auch prüfen, ob ein Teil des Professorenheims als Archiv genutzt werden könnte.