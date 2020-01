Das Sachsler Altersheim Felsenheim startet in eine flexible Zukunft Das Alters- und Pflegeheim Felsenheim wird über die nächsten zwei Jahre erweitert. Am Montag wurde der Baustart gefeiert. Marion Wannemacher 21.01.2020, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Peter Wechsler (ganz links) unterhielt sich am Baustart-Apéro angeregt mit Bewohnern des Felsenheims. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 20. Januar 2020)

«Das ist ein riesiger Meilenstein», freut sich Susanne Calligaris-Küchler über den feierlichen Baustart des Erweiterungsbaus Nord. «Es ist wichtig für unsere Bevölkerung und für Sachseln.» Seit sieben Jahren ist sie im Stiftungsrat des Alters- und Pflegeheims Felsenheim in Sachseln, seit dreieinhalb Jahren Präsidentin. Der 20. Januar ist für sie ein besonderer Tag. Gerade ist der «Lebensbaum», ein Kunstobjekt von Erwin Omlin aus der Schlosserei von Andreas Rohrer feierlich enthüllt worden. Darauf steht «Bauen für die Zukunft.» Die letzten Töne des Alphornquartetts Sarnersee sind verklungen. Wegen der eisigen Temperaturen hat sich die Apéro-Gesellschaft aus Bewohnern, Mitarbeitern, Stiftungsratsmitgliedern, Architekten, Baukommission und Vertretern von Gemeinde, Korporation und Kirche nach drinnen verschoben.

Baukommissionspräsident Moritz Büchi (links) und Geschäftsführer Peter Wechsler stellen den «Lebensbaum» auf. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 20. Januar 2020)

Eigentlich wäre der Startschuss für das Bauvorhaben schon viel früher geplant gewesen. Im Januar 2019 lag die Baubewilligung vor. Doch der Stiftungsrat verordnete sich eine Denkpause und ging noch mal mit weiteren Fachpersonen über die Bücher. «Das hat Mut gebraucht», erklärt Susanne Calligaris. «Wir fragten uns, ob wir auf dem richtigen Weg sind.»

«Denkpause war das einzig Richtige»

Heute ist sie froh, dass sich der Stiftungsrat zu diesem Schritt durchringen konnte: «Es war das einzig Richtige», sagt sie. «Es gibt uns das sichere Gefühl, mit der Entwicklung zu gehen.» Mittlerweile hat man sich dafür entschieden, nicht nur Pflegewohnheimplätze anzubieten, sondern auch Alterswohnungen und betreute Wohnungen. Die Entscheidung fiel zugunsten einer flexiblen Lösung mit drei möglichen Varianten. Man gehe zwar von der Variante mit 70 Bewohnerzimmern und fünf betreuten Wohneinheiten aus, erklärt Peter Wechsler, der Leiter des Felsenheims. Möglich seien aber auch die Varianten mit 54 Bewohnerzimmern und 15 betreuten Wohneinheiten oder 78 Bewohnerzimmern ohne jegliche betreute Wohneinheit. «Mit nur ganz wenigen Umbaumassnahmen für die Nasszelle kann man die Räumlichkeiten anpassen, die Anschlüsse sind vorhanden», erklärt Wechsler.

Trotz Kälte herrschte fröhliche Stimmung. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 20. Januar 2020)

Die betreuten Wohneinheiten bestehen aus 1,5- oder 2-Zimmer-Wohnungen mit vier verschiedenen Betreuungsstufen. Insgesamt wird es 70 Pflegeheimplätze geben, zur Zeit sind es 58. Zudem werden im Attika zu einem späteren Zeitpunkt drei Alterswohnungen mit je zwei Zimmern entstehen, mit der Möglichkeit für die Mieter, zusätzlich Serviceleistungen zu beziehen.

Realisiert wird das Bauvorhaben durch die Architekturwerk AG, Sarnen. Die Architektur des Gebäudes, das auf dem Gelände Richtung jetzigem Parkplatz entsteht, lehnt sich an die des Felsenheims an. Auch an der Geschosshöhe wird sich nichts ändern. Stiftungsrat und Betriebsleitung gehen von 10,35 Millionen Franken Kosten aus. Dazu kommen weitere 890000 Franken für den Umbau des bisherigen Gebäudes für die drei Alterswohnungen und das geplante Intensivangebot.

Anstelle einer internen Demenzabteilung werde dieses aus einer Kleingruppe bestehen, die täglich Personen intensiver betreuen könne, je nach individuellem Bedürfnis, erklärt Peter Wechsler. Für die neuen Strukturen wird künftig mehr Personal gebraucht. Wechsler schätzt, dass statt der hochgerechneten 60 Vollzeitstellen ungefähr 72 benötigt werden. Auch für ihn war es ein guter Tag: «Ich freue mich, dass wir nach dieser langen Planungsphase jetzt so weit sind», sagt er. Ende 2021 soll der Erweiterungsbau fertig sein.