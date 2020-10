Das Sammeln braucht alle Sinne: Die Pilzvielfalt im Kernwald ist gross Die Naturforschende Gesellschaft Ob- und Nidwalden feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Wir besuchten einen Pilzkurs.

Marion Wannemacher 05.10.2020, 17.00 Uhr

In mehrfacher Hinsicht sind die Teilnehmer des Pilzkurses der Naturforschenden Gesellschaft (NAGON) Ob- und Nidwalden am dritten Kurstag konkurrenzlos. Denn erstens schüttet es an diesem Samstagmorgen wie aus Eimern. Und zweitens ist eh Schonzeit. Der Kurs darf auch nicht wirklich Pilze sammeln, sondern auf Antrag höchstens bestimmen.



Pilze zu bestimmen, lernt man im Kurs von Silvana Dober (links). Bilder: Marion Wannemacher

(Kerns, 3 Oktober 2020)

Man trifft sich am Parkplatz im Kernwald. «Es ist ein Bergsturzwald mit einer Vielfalt an Pilzen», klärt Kursleiterin Silvana Dober auf. Ihr zur Seite steht Paul Arnold. Von klein auf geht die gebürtige Stanserin Pilze sammeln. Früher war sie mit dem Vater unterwegs. «Unsere Funde brachten wir zu Paul in die Pilzkontrolle», erzählt sie. 20 Jahre lang war Arnold Pilzkontrolleur in Nidwalden. Doch zum Verdruss vieler Pilzsammler wurde die Beratung abgeschafft. Wer heute seine Pilze kontrollieren möchte, muss sich nach Luzern begeben.

Bereits kleinste Mengen vom falschen Pilz sind tödlich

Dober hat für den Start vor der Exkursion in den Wald einige Exemplare mitgebracht. Sie reicht den dickschaligen Kartoffelbovist in der Runde herum. Der sieht von aussen tatsächlich aus wie eine Kartoffel, von innen aufgeschnitten aber ist er ganz schwarz und ausserdem giftig. Jemand aus dem Kurs hat eine gute Idee: Die giftigen Pilze kommen aufs rote Tuch, die ungeniessbaren aufs blaue und die essbaren aufs grüne. Der grüne Knollenblätterpilz jedenfalls kommt auch aufs rote. Jeder in der Runde fasst ihn an.

Achtung, hochgiftig: Der gelbe und der grüne Knollenblätterpilz.

Ist das nicht gefährlich, wenn man sich nicht direkt danach die Hände waschen kann? Pilzprofi Arnold beruhigt: «Erst der Verzehr von 27 Gramm führt zum Tod.» Nur Anfassen macht also nichts. Überhaupt sind die Pilzler hier alle sehr mutig. Dober reicht einen sogenannten «scharfen» Milchling herum, der wie die meisten Milchlinge, nicht geniessbar ist. Die Eigenschaft «scharf» sei keine botanische Bezeichnung, sondern beziehe sich tatsächlich auf den Geschmack, klärt sie auf. «Er schmeckt scharf», erklärt sie. Wer will probieren? Marianne Joller traut sich, die Runde witzelt. Aber schon bald hat fast jeder hier mal irgendeinen ungeniessbaren «scharfen Pilz» probiert.



Es wird gerochen, geschmeckt, nach Erscheinungsbild bestimmt, im Zweifelsfall mit Lupe. Die Tücher füllen sich, der Kopf schwirrt. Rüblinge, Milchlinge, Täublinge, Trichterlinge und dazu haben die meisten noch komplizierte Beinamen, wie der «Spitzschuppige Schirmling», die auf ihre Eigenarten hinweisen. Wozu muss man das alles wissen, wenn man einfach nur Pilze sammeln und essen möchte?

Silvia Wagner aus Kerns mit einem Spitzschuppigen Stachelschirmling.

Dober zeigt den Mehlräsling, der tatsächlich nach Mehl riecht. «Er ist essbar, aber Achtung, er hat, wenn er jung ist, einen Haufen giftiger Doppelgänger.» Es sei wichtig, diese auch zu kennen, um sie nicht zu verwechseln, betont sie als Antwort. Im Schnitt seien etwa 15 Prozent aller in der Pilzkontrolle vorgewiesenen Pilze giftig gewesen, erzählt Arnold aus der Praxis. Nicht auszudenken, wenn die in die Pfanne und hinterher in den Magen gewandert wären.



Pilzexperten freuen sich über die Vielfalt im Kernwald

Inzwischen geht es eine Runde in den Wald. Bei strömendem Regen fällt diese zwar kurz aus, und bald schon ist man wieder in der kleinen Schutzhütte. Aber die Kursleiter zeigen sich mit der Ausbeute sehr zufrieden. «Da haben wir doch mal eine schöne Vielfalt», freut sich Dober.

Die meisten Teilnehmer hier haben einen ähnlichen Hintergrund. Annelies Krummenacher aus Sachseln zum Beispiel geht seit Jahren Pilze suchen. «Ich sammle so fünf bis sechs Sorten und wollte das Gebiet vertiefen. Wenn wieder vier bis fünf Neue hängen bleiben, bin ich schon zufrieden», sagt sie. Eigentlich hat sie ihr Ziel schon erreicht. «Ich kenne nun den Lachs-Reizker, den Knopfstieligen Rübling, den Mönchskopf und verschiedene Schirmlinge. Und ich weiss, dass viele giftig sind.»

Pilze gibt es das ganze Jahr über – und bis auf 2000 Meter Höhe

In der Tat: Offensichtlich liegen auf dem roten Tuch für «giftig» und dem blauen für «ungeniessbar» weit mehr Exemplare, als auf dem grünen mit den essbaren Pilzen. Paul Arnold rät blutigen Anfängern, sich zunächst auf eine bekannte Art zu beschränken und deren Standorte zu kennen.



Paul Arnold, ehemaliger Pilzkontrolleur von Nidwalden. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 3. Oktober 2020)

Denn wer Pilzsammler ist, kennt sich auch aus mit den Lagen. Bis zu 2000 Metern hoch gebe es Pilze, weiss Arnold. «Und sogar das ganze Jahr über, manche Arten auch im Winter», erzählt Dober. Der Samtfussrübling ist so ein Exemplar.

Bis jetzt sei es für Pilze zu trocken gewesen, urteilt der Paul Arnold über 2020, eher ein schlechteres Pilzjahr also. Aber jetzt ziehe es dann an, gibt er sich überzeugt. Der ehemalige Pilzkontrolleur hofft nun auf Mönchskopf, Hallimasch, Rötel Ritterling und in den höheren Lagen den Herbst-Steinpilz.



Heuer feiert die Naturforschende Gesellschaft Ob- und Nidwalden ihr 25-jähriges Jubiläum. Alle Veranstaltungen unter www.naturwissenschaften.ch/organisations/nagon