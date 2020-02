Umzug in Sarnen: «Das war wie ein Trip im Raumschiff» Das Sarner Zunftmeisterpaar genoss die Fahrt auf dem Lälli-Zunftwagen in vollen Zügen. Philipp Unterschütz 25.02.2020, 19.45 Uhr

Die Trachtengruppe Sarnen findet Obwalden ausserirdisch gut. Unzählige Minions wuseln um den Wagen der Trachtengruppe Sarnen. Zwischen all den Ausserirdischen werden vereinzelt Hexen gesichtet. Die Schlierätaler Maskenfreunde lassen die gute alte Zeit der Post hochleben. So geht tricheln an der Fasnacht. In den Reihen der Eglichutzler aus Weggis hat es gar schaurige Werwölfe. Die Tyyfels-Chrampfer aus Kerns sehen Baustellen wohin sie auch blicken. Und nerven sich, wenn der Stau die Ferien verzögert. Die Familienfasnächtler Ängelbärg haben eine Bruchlandung im Dschungel hingelegt. Gut gezielt ist halb getroffen. Bei Ex Vitamindli freuen sich Ausserirdische über die Schaulustigen. Die Izipanizis aus Sachseln feiern ihr Zwanzigstes. Melkstühle sind doch ganz praktische Möbel. Die Dörfli-Geister Ramersberg haben sich den bunten Bauklötzchen verschrieben. Eine Schnecke aus Kägiswil startet den Turbo. Die Rätschbäsa sind nach 45 Jahren filmreif. Die Stollägusler aus Sachseln sind stolz auf ihre 30 Jahre Und noch mehr Ausserirdische.... Diese weit gereisten Herren künden Zunftmeiser Stefan I. an. Das Zunftmeisterpaar winkt vom Wagen der Lälli-Zunft.

Im Kosmos der Lälli Zunft regieren Farbe, Kreativität und Fröhlichkeit. «Usserirdisch guäd» war das Motto, das Zunftmeister Stefan I. proklamiert hatte – und die Sarner Fasnächtler haben es begeistert aufgenommen. «Ich war baff, auf welche Ideen die Leute gekommen sind», meint Stefan. Tatsächlich stehen auch am Umzug gut ein Drittel der prächtigen und kreativen 31 Nummern in Zusammenhang mit dem Motto der Lälli Zunft.

Das Zunftmeisterpaar freut sich nun auf den letzten ganz grossen Anlass ihres Amtsjahres. Ihre Kostüme sind inspiriert von der Science Fiction Romanserie «Perry Rhodan». Von der Kanzel des Ufos ganz vorn auf dem Zunft-Wagen werden sie gemeinsam mit ihren vier Töchtern den Tausenden Zuschauern am Strassenrand zuwinken. «Die Fasnacht erlebt man als Zunftmeister schon sehr anders», meint Stefan I. «Man fühlt sich, als wäre man Mittelpunkt des Universums», lacht er. Und Gattin Nadja bestätigt, dass die Fasnachtstage «Hammer» waren. «Ich bin positiv überrascht, weil ich sonst eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt stehe. Aber die Unterstützung durch die Zunft war grossartig, wir wurden richtig getragen.»

Konfetti und Süssigkeiten regnen aufs Publikum

Und dann geht’s endlich los. Eine letzte Anweisung, nicht mit Konfetti und Süssigkeiten zu sparen, diese aber so einzuteilen, dass es bis am Schluss reiche. Und dann besteigt das Zunftmeisterpaar die Kanzel ganz oben auf dem Wagen, Stefan zieht den Helm an und dann wird gewinkt und gelacht, was das Zeug hält. Und die Macht war mit ihnen. «Es hat sich wirklich angefühlt, wie ein Trip im Raumschiff, das war wie ein Rausch», sagt Stefan I. am Ende des Umzugs glücklich.

Auf dem Wagen leben sich auch die Kinder der Zünftler aus, die mit Feuereifer kiloweise Konfetti und Süssigkeiten aufs Publikum regnen lassen. «Es ist toll, wie die Zunft die Familien und die Kinder integriert. Die haben einen Riesenspass» meint Astrid, die hinter dem Wagen in einem Alien Kostüm mitläuft und deren Sohn derweil von oben strahlend mit Konfetti um sich wirft.

Die meisten Lälli-Zünftler laufen mit ihren «usserirdisch guäde» Kostümen hinter dem Wagen her. Immer wieder treffen sie Bekannte am Strassenrand, man kennt sich. Trotz des vielen Publikums: Die Fasnacht in Sarnen hat immer noch viel Familiäres. Auch das Zunftmeisterpaar des letzten Jahres, Max und Regula Rötheli, müssen dieses Jahr laufen. «Das macht gar nichts», lacht der Sarner Gemeindeschreiber in seinem silbernen Alien-Outfit. «Die Fasnacht ist ebenso schön, wenn man nicht im Mittelpunkt steht. Ich freue mich an der Vielfalt der Kostüme und am grossen Publikum. Einfach fantastisch.»

Aus der Rangliste

Sujetwagen und darstellende Nummern: 1. Tschyfärä-Zunft Alpnach: Musik macht Mode; 2. Tyyfels-Chrampfer Kerns; 3. Geissälpler Giswil

Familiengruppen: 1. Familientreff Kägiswil; 2. Trachtengruppe Sarnen; 3. drunder und druber.