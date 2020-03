Der Alpnacher Gemeinderat ist wieder komplett: Patrick Matter im zweiten Wahlgang gewählt Im zweiten Wahlgang ist auch der fünfte Alpnacher Gemeinderat bestimmt. Patrick Matter (GLP) setzte sich gegen seine drei Konkurrenten John de Haan (FDP), Charlotte Scheidegger (SVP) und Remo Kuster (CVP) durch. Matthias Piazza 15.03.2020, 14.18 Uhr

Patrick Matter (GLP). Bild: Corinne Glanzmann (Alpnach, 22. Januar 2020)

Mit 594 Stimmen schaffte im zweiten Wahlgang am Sonntag Patrick Matter (GLP) den Sprung in den Alpnacher Gemeinderat. Damit machte er 153 Stimmen mehr als der Zweitplatzierte John de Haan (FDP, 441 Stimmen). Auf Charlotte Scheidegger (SVP) entfielen 413 Stimmen. Auf dem letzten Platz landete Remo Kuster (CVP) mit 312 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.0 Prozent.

Damit ist der Alpnacher Gemeinderat wieder komplett. Im ersten Wahlgang vom 9. Februar schaffte keiner der vier neuen Kandidaten das absolute Mehr von 1003 Stimmen. Problemlos wiedergewählt wurden hingegen die bisherigen Gemeinderäte Sybille Wallimann (CSP), Marcel Moser (CVP), Regula Gerig (CSP) und Willy Fallegger (SVP). Heinz Krummenacher (parteilos) trat nicht mehr an. Sein Nachfolger als Gemeindepräsident wird Marcel Moser (CVP). Dafür brachte es am Sonntag keine Wahl, weil ihm bis zum Eingabeschluss vom 10. Februar niemand die Kandidatur streitig machte. Das neue Amtsjahr beginnt am 1. Juli.