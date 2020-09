Der ehemalige Militärflugplatz Kägiswil wird endgültig zivil Der Flugplatz Kägiswil gilt nun offiziell als zivil. Im Rahmen der Umnutzung soll unter anderem die Piste angepasst werden und eine Helikopterbasis entstehen. Florian Pfister 02.09.2020, 16.49 Uhr

Der Flugplatz Kägiswil soll in ein ziviles Flugfeld umgenutzt werden. Das hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch entschieden. Nachdem das Volk 2013 die Aufhebung des Flugplatzes durch den Kanton und die anschliessende Nutzung als Industrieareal in einer Volksabstimmung abgelehnt hatte, soll die Anlage nun weiterbetrieben werden und von einem militärischen in ein privates und ziviles Flugfeld umgenutzt werden.