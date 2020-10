Der historische Wanderweg in Giswil ist wieder offen Zwischen Giswil und der Raststätte OWI-Land ist ein Wander- und Verkehrsweg von nationaler Bedeutung wieder hergestellt worden. Romano Cuonz 08.10.2020, 17.04 Uhr

Von links: Daniel Fanger, Mäggie Lagemaat und André Halter. Bild: Romano Cuonz (Giswil, 7. Oktober 2020)

«Der Kanton Obwalden, die Korporation Giswil und die Obwaldner Wanderwege können der Bevölkerung heute auf Giswiler Boden ein Stück historischen Weg zurückgeben», sagt Geri Britschgi, der Technische Leiter der Obwaldner Wanderwege. Und wie er auf dem schönen neuen Brücklein über den Leitigraben steht und den Pfad betrachtet, der sich durch Wald und Busch schlängelt, gerät er gar ins Schwärmen. «Die Zusammenarbeit zwischen allen Partnern verdient die Note Sechs.»

In der Tat: Mit diesem Flurwegprojekt gelang es den Verantwortlichen, gleich drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zum einen konnte man ein Teilstück des historischen Verkehrswegs über den Brünig, das im Verlauf der Jahrzehnte völlig zugewachsen war, wieder freilegen. Zum andern erhalten auf dem erneuerten Pfad sowohl der traditionelle Jakobsweg als auch der von Tagestouristen geschätzte Rudenzer Rundweg eine attraktive Linienführung. Auch Urs Wallimann – der frühere Geschäftsführer und Präsident der Obwaldner Wanderwege – ist begeistert. «Was wir hier wieder hergestellt haben, ist ein historischer Verkehrsweg von nationaler Bedeutung.»

425 Meter neuer Weg

Alles in allem baute man 425 Meter Weg mit einer Breite von 1,2 Metern neu. 95 Meter davon gelten als Prunkstück. Dort verläuft der historische Verkehrsweg in einer hohlen Gasse. Links und rechts finden sich alte Mauersteine. Nötig wurden bei der Wiederherstellung eine Brücke über den Leitigraben und ein Bachdurchlass für die Querung des Stockigrabens. Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss Daniel Fanger auf 100'000 Franken. Fanger ist Oberbauleiter des kantonalen Projekts «N8/Lungern Nord – Giswil Süd mit Tunnel Kaiserstuhl». Auch bei diesem vergleichsweise kleinen, nebenher laufenden Wanderwegprojekt hatte er die Federführung.

«Auf der Strecke, wo wir zurzeit die Tunneleinfahrt bauen, müssen wir viel berücksichtigen», sagt Fanger. «Neben dem Schutz von Amphibien, Hirschen und Rehen gibt es auch die Interessen der Wanderer.» Mit so einem Tunnelbau greife man in die Natur ein, deshalb stünden stets auch Mittel für mögliche Verbesserungen zur Verfügung. «Dieses Geld haben wir nun genutzt, um der Obwaldner Bevölkerung ein bisschen Tradition zurückzugeben.»

Den Planungs- und Ausführungsauftrag übergaben die Nationalstrassenbauer der Korporation Giswil. «Als Eigentümerin der Wälder, in denen der Weg verläuft, kennt sie sich hier bestens aus», sagt Fanger. Revierförster und Betriebsleiter André Halter suchte mit seinen Leuten umsichtig nach den besten Lösungen. «Bei den ersten Begehungen war vom Weg kaum mehr viel zu sehen», erinnert er sich. Gewisse Rodungen von Bäumen und Büschen seien unumgänglich gewesen. «Wir haben einen sorgsamen Umgang mit Bäumen und achten stets darauf, dass unsere Massnahmen dem Wald dienen oder mindestens nicht schaden.»

Wie gut dies den Forstarbeitern gelungen ist, erleben Wanderer nun auf Schritt und Tritt. Der Pfad ist sehr schön in die Landschaft integriert. Immer wieder gibt es Stellen, von denen aus man einen prächtigen Blick auf die Giswiler Kirche, die Burgruine Rudenz und auf das ganze Sarneraatal geniesst. An zwei Orten wird das Wegtrassee von Trockenmauern gestützt. Wer ganz genau hinguckt, entdeckt sogar Spuren des alten Fuss- und Saumweges. Weiter oben steigt die alte Fahrstrasse in mehreren Kurven den Hang empor.

«Der Weg ist nun romantischer»

Glücklich über dieses «Geschenk» ist auch Geschäftsleiterin Mäggie Lagemaat von Giswil-Mörlialp-Tourismus. «Von diesem Projekt können wir wahrhaftig nur profitieren, der Weg ist nun romantischer als zuvor.» Wanderer seien in Giswil stets sehr willkommen, sagt Lagemaat. Und als sie es sagt, zieht gerade eine Gruppe freundlich grüssend an uns vorbei. «Wanderer auf dem Jakobsweg», stellt Lagemaat fest. Solche Pilger seien gerade im Coronajahr in grosser Zahl gekommen. Für viele von ihnen habe man in Giswil Übernachtungen organisiert.

Nicht minder erfreulich ist für die Tourismusfachfrau, dass sie auch weniger ambitionierten Wanderern – Familien mit Kindern etwa – als attraktives Halbtagesangebot den beliebten Rudenzer Rundweg empfehlen kann. An Geschichte interessierte Leute würden nun neben der Burgruine auch einen Teil des historischen Brünigweges unmittelbar erleben. Später führt dieser Weg am ebenso interessanten Kraftwerk Unteraa vorbei, entlang der Sarneraa zurück nach Giswil.

Hinweis: Auskunft über Wandermöglichkeiten erhält man im Büro von Giswil-Mörlialp-Tourismus am Bahnhof Giswil.