Der Obwaldner Kantonsrat sagt widerwillig Ja zu 8 Millionen für das Kantonsspital Das Kantonsspital Obwalden erhält vom Kanton im kommenden Jahr insgesamt 7,9 Millionen Franken als Beiträge zur Standortsicherung und für gemeinwirtschaftliche Leistungen. Der Betrag ist eine Million Franken höher als zuletzt, aber tiefer, als vom Spitalrat gewünscht. Sandra Peter Aktualisiert 05.12.2019, 19.05 Uhr

Das Kantonsspital Obwalden in Sarnen. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 9. Januar 2019)

Er fühle sich wie in einer Zeitschlaufe gefangen, sagte Peter Lötscher (SP, Sarnen) am Donnerstag im Kantonsrat, als es um den leistungsbezogenen Kredit für 2020 an das Kantonsspital Obwalden ging. «Uns bleibt nichts anderes übrig, als immer grössere finanzielle Löcher zu stopfen. Die Hilflosigkeit ist gross.»