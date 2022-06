Der SC Hüetli ist parat für die National Summer Games in St.Gallen 25 Athletinnen und Athleten fiebern dem Sportereignis entgegen. Am Leichtathletik-Training gab es sogar einen persönlichen Rekord. Marion Wannemacher 12.06.2022, 11.54 Uhr

Silvia Baeck übt mit der Leichtathletikgruppe den Start. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 8. Juni 2022)

17 Uhr am Seefeld Sarnen, es regnet und dunkle Wolken überm Sarnersee versprechen nicht gerade Wetterbesserung. Manuela, Roman, Tamara und Mirjam macht das aber nichts aus. Hauptsache Training. Heute trifft sich die Leichtathletik-Gruppe des SC Hüetli wie jede Woche am Mittwochabend. Es ist das letzte Training vor den National Summer Games in St.Gallen. Grosse Aufregung ist nicht spürbar, Vorfreude dagegen schon. Insgesamt 25 Athletinnen und Athleten mit Einschränkungen fahren am kommenden Mittwoch Richtung St.Gallen. Sie nehmen in den Disziplinen Pétanque, Leichtathletik, Basketball, Radsport und Schwimmen teil.

Die Leichtathletik-Gruppe des SC Hüetli beim Einwärmen mit Coach Silvia Baeck. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 8. Juni 2022)

Läuferin Mirjam Frey bereitet sich auf ihren 5000-Meter-Lauf in St.Gallen vor. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 8. Juni 2022)

Silvia Bäck schart ihre Gruppe um sich. Gemeinsam wärmt man sich mit Hüft- und Schulterkreisen auf. Die 27-Jährige Mirjam Frey nimmt ihre Runden auf. Sie bereitet sich auf den 5000-Meter-Lauf in St.Gallen vor. In lockerem Trab läuft sie ihre Bahnen. Ihr Ziel ist: «schneller werden, als Erste abschneiden und vielleicht sogar an die Weltspiele nach Berlin.»

An alle anderen verteilt die Trainerin Tennisbälle. Sie prellen diese über die Länge einer Viertel Bahn abwechselnd mit links und rechts, dann rückwärts. Silvia Bäck erklärt beim anschliessenden Ballwurf-Training, warum es so wichtig ist, genau an die Linie zu treten: «Von hier wird im Wettkampf gemessen.» Nicht jeder der drei Schüsse gelingt. Noch einmal erklärt sie die korrekte Wurfhaltung.

Erfolge werden dem andern gegönnt, gelästert wird nicht

Seit Herbst leitet die erfahrene J+S-Leiterin die Gruppe. Zur Zeit absolviert sie die Praktikumstage des Assistenzmoduls «Plus Sport» für Menschen mit Einschränkungen. Für diese Teilnehmer ist Aufnehmen und Umsetzen eine grössere Herausforderung. «Ich finde es aber mega spannend, was man aus ihnen allen herausholen kann.», sagt sie.

In der Gruppe überwiegt der Sportsgeist. Wenn was daneben geht, macht man sich nicht über den anderen lustig, Erfolge werden dem anderen gegönnt. Zum Beispiel Roman Sigrist. Reden und Interviews geben ist nicht gerade die Lieblingsbeschäftigung des 26-Jährigen aus Stalden. Kugelstossen dafür schon.

Roman Sigrist aus Stalden beim Kugelstossen. Coach Silvia Baeck schaut ihm zu. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 8. Juni 2022)

Persönliche Bestleistung im Kugelstossen

Mit wachen Augen verfolgt Silvia Bäck seine Stösse. Romans Mutter Cornelia ist auch am Training. Sie kennt die Fortschritte ihres Sohnes genau und markiert den Punkt, an dem die Kugel im Sand auftrifft, mit dem Fuss. Jemand holt ein Massband, denn der letzte Versuch wirkt rekordverdächtig. Und tatsächlich, statt der bisherigen 8,20 Meter lässt sich Romans persönliche Bestleistung nachweisen: 8,42 Meter. Roman freut sich still, aber seine Augen strahlen. Die anderen freuen sich mit.

Joël Bucher aus Kerns freut sich auf seine Teilnahme an den National Summer Games mit der Basketballgruppe. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 8. Juni 2022)

Die meisten von ihnen waren bereits mehrfach an den National Summer Games. Wie Joël Bucher aus Kerns. Der 25-Jährige nimmt mit seiner Basketballgruppe teil. Aus seinen Erfahrungen in Bern und Genf weiss er noch, wie es sich angefühlt hat, als alle Athletinnen und Athleten mit Fahnen und Musik gemeinsam ins Stadion einzogen. Er freue sich besonders auf den Einlauf. «Ich bin stolz, dass ich fürs Rütimattli mitmachen darf», sagt er voller Überzeugung und nennt das Credo für alle Sportler: «Mitmachen kommt vor dem Rang.»

Ist die Gruppe für St.Gallen parat? Silvia Bäck nickt: «Ja, das finde ich. Für sie ist einfach wichtig, viel Freude zu haben, Ich bin selber Athletin und weiss wie es ist: Man muss Spass haben und wenn man sein Können abrufen kann, wird man mit einem tollen Ergebnis belohnt.»