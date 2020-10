Der Schülerteich in Wilen ist bald fertig Nach einer coronabedingten Zwangspause haben Schüler einer Privatschule ob Sarnen die Arbeiten für einen Teich wieder aufgenommen. Nun haben sie die Teichfolie verlegt – unterstützt von Lehrlingen. Matthias Piazza 25.10.2020, 16.39 Uhr

Der Teich der Privatschule Schulmedia in Wilen ob Sarnen nimmt Formen an. Schüler verlegen zusammen mit Lehrlingen der Markus Enz Gartenbauakademie AG die Teichfolie.

Bild: PD (Wilen, 22. Oktober 2020)

Der Teich der Privatschule Schulmedia in Wilen ob Sarnen nimmt Formen an. In der vergangenen Woche wurde der Aushub gemacht. Am Donnerstag wurde die Teichfolie verlegt. Dabei hat die Schule nicht einfach ein Gartenbauunternehmen bestellt. Die rund 20 Primar- und Oberstufenschüler legen selbst Hand an. Dabei unterstützen sie Lehrlinge der Markus Enz Gartenbauakademie AG, Seedorf, welche als firmeninterne Ausbildungsstätte für angehende Gärtner und Pflästerer dient und auch Kurse für externe Lehrlinge anbietet. «Dabei soll nicht nur ein neuer, spannender ökologischer Lern- und Erholungsbereich entstehen. Auch geht es darum, dass Schüler voneinander profitieren und das praktische Lernen ausserhalb des Schulzimmers möglich ist», sagt Schulleiter Marco von Euw. Zudem würden sie so auch den Gartenberuf näher kennen lernen.

Auf eigene Faust misslang das Vorhaben

Der Anfang war allerdings harzig. Mit Pickeln und Schaufeln wollten die Schüler im vergangenen Jahr ihren komplett verlandeten Teich wieder instand stellen. Die Euphorie wich bald der Ernüchterung. «Wir merkten, dass wir das nicht schafften, zu aufwendig wären die Ausgrabungen bei diesem dichten Boden, der mit vielen Steinen durchzogen ist», blickt Schulleiter Marco von Euw zurück.

«Nun freuen wir uns, dass der Teich bald wieder zum Leben erweckt wird.» Als Nächstes werden noch Pflanzen gesetzt und der Teich mit Wasser gefüllt. Einige Schüler haben noch nicht genug. Es habe Lust nach mehr geweckt. «Einige Schüler wollen gar einen Steg bauen», so Marco von Euw. Über Crowdfunding kamen die 5300 Franken Kosten zusammen. Und wie es beim Crowdfunding üblich ist, kommen auch die Sponsoren auf ihre Kosten. Je nach Höhe des Betrages wird man zum «Teichprofi» oder gar zum «Teichkönig» erkoren. Die Namen der «Könige» (bei einem Spendenbeitrag in der Höhe von 200 Franken) werden am Teich verewigt.