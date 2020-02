Der Wolf ist das Dauerthema der Obwaldner Schafzüchter Die Delegierten des Obwaldner Schafzuchtverbandes blicken auf 2019 zurück und wählten einen neuen Präsidenten. Paul Küchler 10.02.2020, 18.06 Uhr

Der abtretende Präsidenten Joseph Ming (rechts) und sein Nachfolger Daniel Betschart. Bild: Paul Küchler

«Abseits von Turbulenzen im Weltgeschehen erlebten wir in unserem Spezialgebiet Schafzucht ein eher ruhiges Jahr», stellte der Giswiler Joseph Ming bei den Delegierten der Obwaldner Schafzüchter als deren Präsident fest. Die Delegierten des kantonalen Schafzuchtverbandes hatten sich am Freitag im Gasthaus Rose in Kerns zu ihrer 26. Versammlung eingefunden.