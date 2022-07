Detailhandel Ein Sarner Geschäftszentrum muss sich den Veränderungen stellen 1978 löste der Bau des Lindenhofs Sarnen politische Kämpfe aus – und war mitunter der Grund für ein politisches Ende. Ein Blick zurück. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kundinnen und Kunden des Sarner Geschäftszentrums Lindenhof dürfen sich freuen: Vor der Post und den Parterre-Läden in der Begegnungszone sind seit einiger Zeit Tische und Stühle aufgestellt. Schaut man näher hin, entdeckt man darauf Schildchen mit einer freundlichen Einladung: «Geniessen Sie eine kurze Pause, gerne verköstigen wir Sie.» Hin und wieder findet man auch Coupons vor. Diese kann man, je nach Tag und Woche, in 12 verschiedenen Geschäften im und um den Lindenhof einlösen. Mal steht dann im Optikergeschäft ein Obstteller bereit. Mal erwartet einen im Schoggilädeli eine süsse Überraschung. Oder man holt in der Drogerie einen Energydrink ab. Etwas für den «Gluscht», so zwischendurch, alles gratis und ohne Konsumzwang.

Lisbeth Ming aus Giswil freut sich: «Wenn man jemanden trifft und mit ihm plaudern möchte, ist dies eine wirklich gute Möglichkeit.» Jens Singer, der Präsident der Lindenhofgeschäfte, sagt:

«So wollen wir dem Lindenhof auf dynamische Weise ein neues Image als Begegnungszentrum einhauchen».

Markus Hurschler von Pastarazzi pflichtet ihm bei: «Bei uns gilt, anders als sonst wo, die Devise ‹Picknicken erlaubt›.» Diese besondere Aktion wurde in diesem Sommer gestartet und sie soll, so Präsident Jens Singer, langfristig weitergeführt werden. Noch ist es für Obwaldnerinnen und Obwaldner gewöhnungsbedürftig, beim Einkaufen einfach hinzusitzen und etwas zu knabbern und zu trinken. Feriengäste oder Touristen aber nutzen das Angebot schon heute sehr gerne. Offensichtlich ist: Der Lindenhof reagiert mit dieser Aktion auf neue Tatsachen in der Sarner Dorfentwicklung.

Jens Singer, Heidy Kiser und Markus Hurschler (von links) legen im Lindenhof Center eine Pause ein. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 18. Juli 2022)

Erinnerung an Schweizer Politskandal

Mit der Geschichte des Sarner Geschäftszentrums Lindenhof ist ein, aus heutiger Sicht schlicht unglaublicher, Obwaldner Politskandal verknüpft.

Blenden wir zurück zum 25. April 1982. In Sarnen liegt knisternde Spannung in der Luft. Das Volk soll, nicht geheim an der Urne, sondern im offenen Handmehr an der Landsgemeinde, über das Schicksal von Politikern entscheiden. Auch die Wiederwahl des amtierenden Ständeratspräsidenten Jost Dillier – eigentlich eine reine Formsache – steht an. Doch schon im Vorfeld wird gemunkelt, dass auf dem Landenberg ein Politgewitter zu erwarten sei. Und wirklich: Einer aus dem Volk stellt den Antrag auf Abwahl des Ständerats Jost Dillier. Vorerst grinsen die meisten über den Scherzkeks. Doch dann können die Weibel das Handmehr nicht abschätzen. Die Stimmbürger müssen den Ring an Zählstationen verlassen. Schliesslich steht das Unfassbare fest: Der ungekrönte «Obwaldner König» Jost Dillier ist mit knappem Stimmenmehr gestürzt. Der Bergkanton aber gerät, weit über die Landesgrenzen hinaus, in die Schlagzeilen der Medien.

Wie konnte es so weit kommen? Der 61-jährige konservative Jurist gehörte zu den Mächtigen im kleinen Kanton. Kaum einer kam an ihm vorbei. Vor allem seine privaten Rechtshändel führten zu Neid und bösen Anwürfen in Leserbriefen. In seiner Ehre verletzt, liess Jost Dillier per Gerichtsurteil festlegen, dass in Obwalden, im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Verflechtungen der Familie Dillier, niemand von «Clan» oder gar «Mafia» sprechen dürfe.

Lindenhof als Zünglein an der Waage

Die Dilliers waren beim Neubau des Hotels Krone und des gleich daneben errichteten Geschäftsgebäudes federführend. Jost Dillier vertrat seine einflussreiche Familie in Rechtsfragen. Damit machte er sich viele Feinde. Der 1982 eröffnete Lindenhof war nämlich den Geschäftsleuten im alten Dorfkern ein Dorn im Auge. Das neue Zentrum umfasste 1700 Quadratmeter Ladenfläche, 1200 Quadratmeter Bürofläche und 25 Wohnungen.

Das Lädelisterben hat in Sarnen mit dem Sarnen Center begonnen. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 18. Juli 2022)

Zu hitzigen Diskussionen führte vor allem die Verlegung der seit 1907 bestehenden Poststelle in die neue Überbauung. Mit einer Unterschriftensammlung versuchten Sarner, den Umzug der «Post» in den Lindenhof zu verhindern. Doch die Einsprecher blitzten ab. Architekt Paul Dillier, der Bruder des Ständeratspräsidenten, durfte sowohl das Hotel Krone wie den Lindenhof erbauen. Nach der verhängnisvollen Landsgemeinde waren sich die Zeitungskommentatoren einig: «Diese Machtballung hatte bei der Abwahl Dilliers ‹Zünglein an der Waage› gespielt.»

Die alte Sarner Post ist mitunter ein Grund gewesen, warum die Bevölkerung ihren Ständerat abgewählt hat. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 18. Juli 2022)

Der geschäftliche Wandel Sarnens

Die Obwaldner Residenz Sarnen darf als «Schulbuchbeispiel» dafür gelten, wie sich mit dem raschen Wachstum eines Ortes auch die Situation für die Geschäftsleute laufend verändert. Noch bis 1970 gab es im engen Sarner Dorfkern noch drei Metzgereien, mehrere Bäckereien, ein Feinkostladen und einen Grossgemüsehändler. Dazu mehrere Dorfläden. Doch am 7. April 1976 begann, vor allem im Lebensmittelbereich, ein «Lädelisterben». An diesem Tag wurde nämlich das Sarnen Center eröffnet.

Obwalden erhielt, als letzter Kanton der Schweiz, eine Migros. Interpellationen im Kantonsrat hatten keine Chance. Doch bald kam es für die Zentrumsgeschäfte noch dicker: Auch Coop durfte einen Grossbau realisieren. Trumpf dieser Geschäfte: Sie konnten genügend Parkplätze anbieten.

Heute zählt die «Stadt Sarnen» 10’500 Einwohnerinnen und Einwohner. Mit dieser Zahl wurde auch in gewerblicher Hinsicht nochmals alles anders. Das Geschäftszentrum des Obwaldner Hauptorts verschob und verschiebt sich immer mehr nach Norden. Dort, wo noch Entwicklungspotenzial besteht, sind neue Einkaufszentren wie Aldi und Lidl aus dem Boden geschossen. Aber auch die Obwaldner Kantonalbank hat sich in «Sarnen Nord» niedergelassen. Sogar eine eigene Bahnstation besitzt man seit 2016. Die Zeit der «Tante-Emma-Läden» – oder müsste man in Sarnen eher von Frau Bartsch sprechen – ist definitiv vorbei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen