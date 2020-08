Die Dragon Darter's aus Alpnach werfen seit 20 Jahren Pfeile – ein Besuch in ihrem Lokal Vor 20 Jahren wurden die Dragon Darter's aus Alpnach gegründet. Gründer Urs Durrer ist auch heute noch aktiv. Wir haben ihn während eines Spiels besucht. Florian Pfister 04.08.2020, 05.00 Uhr

Eine Stimmung wie an einer Weltmeisterschaft ist es natürlich nicht. Doch das Duell im kleinen Rahmen hat seinen eigenen Charme. Alles wirkt familiär, die Freude am Spiel steht im Vordergrund. Die Spieler der Tschyfeler und Jimmy Caps begrüssen sich und wünschen sich ein gutes Spiel. Jeweils vier Personen pro Team sind dabei.

Urs Durrer versucht, möglichst viele Punkte zu werfen. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 27. Juli 2020)

Die Spieler schnappen sich ihre drei Dartpfeile und schon geht es los. Sie stellen sich hin und visieren ihr Ziel an: das Dartbord. Der Schreiber steht parat, um die geworfenen Punkte zu notieren. Für die Darter geht es nun darum, als erster von 501 Punkten runter genau auf 0 zu kommen. Um auszuchecken, also das Leg (einmal von 501 runter) zu gewinnen, muss der Spieler ein Doppelfeld treffen, das sich ganz aussen am Board befindet. Wer zuerst zwei Legs für sich entscheidet, gewinnt sein Spiel. Insgesamt finden zehn Spiele statt.

Vom Marathonläufer zum Dartspieler

Die Tschyfeler sind eine Steeldart-Mannschaft aus Alpnach, die dem Club Dragon Darter's angehören. Gegründet hat den Club vor 20 Jahren Urs Durrer. Er ist an diesem Abend auch dabei, wie eigentlich fast immer. Denn er ist auch für das Lokal an der Industriestrasse zuständig, in dem er eine Bar bedient.

Urs Durrer war Marathonläufer. Als der Körper aber nicht mehr fit genug war für diesen Ausdauersport, wechselte der heute 69-jährige Alpnacher zum Minigolf. Doch dabei blieb es nicht lange. «Wir spielten im Sommer immer abends. Am Tag arbeitete ich, da ging es nicht. Doch als wir spielen wollten, gewitterte es immer», erinnert sich Urs Durrer. «Dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mal mit zu darten kommen wolle. So begann alles», sagt er und schmunzelt. Der Dartsport hat es ihm angetan.

Er gründete sein eigenes Lokal. Lange war er Captain in mehreren Clubs, mit der Zeit wurde ihm das aber zu viel und er zog sich ein wenig zurück.

Urs Durrer geniesst neben dem Sport an sich besonders die Gesellschaft. «Man hat es lustig miteinander, lernt neue Leute kennen und trifft auch ab und zu wieder auf alte Kameraden.»

Er hat sein Ziel genau im Blick: Urs Durrer visiert das Triple-19-Feld an. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 27. Juli 2020)

Viele Spieler wollen nicht rechnen

Urs Durrer spielt sowohl Elektro- als auch Steeldart. Ersteres ist wesentlich beliebter. «Man muss dabei nicht rechnen, da das elektronische Bord das automatisch macht», sagt Urs Durrer dazu. «Daher gibt es viele, die nur Elektrodart spielen.» Dies sei auch bei den Dragon Darter's so: Einem Steeldart-Team stehen sechs Elektrodart-Mannschaften gegenüber.

Im Gegensatz zur Profiliga Swiss Darts Association (SDA) wurde die Saison nach der erzwungenen Coronapause wieder aufgenommen. «Viele Pubs, in denen Dart gespielt werden, mussten schliessen oder haben momentan den Platz dafür nicht mehr», erklärt Urs Durrer. Ein grosser Vorteil also, haben die Dragon Darter's ihr eigenes Lokal. Geschlossene Pubs waren auch ein Grund, dass die Dartsszene in Obwalden kleiner geworden ist, seit Urs Durrer mit dem Dartsport angefangen hatte, da es keine Spielorte mehr gab. «In letzter Zeit ist aber wieder ein kleiner Aufschwung zu erkennen», stellt Urs Durrer fest.

Auch das Geschehen auf der Weltbühne verfolgt Durrer. Sein Lieblingsspieler sei Peter Wright, der am Neujahrstag im «Ally Pally» in London zum Weltmeister gekrönt wurde.

Urs Durrer in seinem Lokal, jenem der Dragon Darter's. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 27. Juli 2020)

Jeder soll spielen, wann er Lust dazu hat

Sein Blick richtet sich aber derzeit auf die Dartscheibe in Alpnach. Das Spiel gegen die Jimmy Caps aus Sursee ist eine Partie der Darts-Verband Regionalliga Innerschwiiz (DVRI). «Es handelt sich um eine Plauschliga», erklärt Urs Durrer. «Natürlich ist das Ziel, zu gewinnen. Aber es macht absolut nichts, wenn man verliert.» Das Spezielle an der Liga ist auch, dass ohne Lizenz gespielt werden darf. «Vom Anfänger, der zum ersten Mal auf die Dartscheibe wirft, bis zum Nationalspieler sind alle dabei», sagt Durrer.

«Das macht es auch spannend, wenn man als Anfänger mal gegen jemanden spielen darf, der auch schon im Fernsehen war», sagt Andy Imhof, Captain der Tschyfeler. Was auch mal möglich ist, denn das Mentale spielt eine wichtige Rolle. Es werden vier Einzel, zwei Doppel und wiederum vier Einzel gespielt. «Es ist völlig ungezwungen. Wer keine Zeit oder Lust zum Trainieren hat, muss es auch nicht», sagt Andy Imhof. «Wir haben keine fixen Trainingszeiten und es gibt etwa zwei Spiele im Monat.»

Es ist nicht der Abend der Tschyfeler. Das Spiel geht nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit zwar mit 4:6 verloren, dennoch hatten alle Beteiligten Spass. Der Dartclub aus Alpnach steht auf dem sechsten von zehn Plätzen in der Liga. Ihre Gegner aus Sursee sind ihnen auf den Fersen. Noch ein Bier, dann geht's wieder nach Hause. Zwei Spiele stehen in dieser Saison für die Tschyfeler noch an. Im September soll dann bereits die nächste Meisterschaft starten.