Die Alpnacher Gebühren-Initianten» siegten

Alpnach Die «Gebühren-Initianten» siegten Der Alpnacher Gemeinderat muss im Nachgang zur Gemeindeversammlung eine Abstimmungsvorlage zur Gebührenerlass-Initiative ausarbeiten. 07.09.2021

Die Älplerchilbi in Alpnach. Bild: Robert Hess (9. November 2019)

Ein perfektes Corona-Schutzkonzept präsentierte der Gemeinderat am Dienstagabend den 70 anwesenden Stimmberechtigten sowie einigen Gästen an der Gemeindeversammlung in der Sporthalle. Unliebsame Spuren hatte Corona jedoch bereits vorher im Gemeinderat hinterlassen: «Sibylle Wallimann und Patrick Matter befinden sind in Quarantäne», gab Gemeindepräsident Marcel Moser zu Versammlungsbeginn bekannt.

Im «Aufwärm-Traktandum 1» wurden Marcel Jöri, Kurt Gasser und René Diezi diskussionslos für die Amtsdauer 2020 bis 2024 als Verwaltungsräte der Wasserversorgung bestätigt. Haupttraktanden bildeten danach zwei Initiativen. Bereits vor der Versammlung hatte Bruno Müller seine Einzelinitiative «Schulwegsicherheit Alpnachstad–Alpnach» zurückgezogen. Für sein Anliegen zeichneten sich konkrete Lösungen ab, so die Begründung Müllers (Ausgabe vom Dienstag).

Ja zur Gebührenerlass-Initiative

Rege diskutiert wurde die «Gebührenerlass-Initiative der Alpnacher Dorfvereine». Vereine, die eine öffentliche Veranstaltung organisieren, sollen von der Bezahlung von Bewilligungs- und Verwaltungsgebühren generell befreit sein, lautete die Forderung (Ausgabe vom 31. Oktober).

Der Gemeinderat beantragte die Ablehnung und unterbreitete eine Art Gegenvorschlag, mit dem Gebührenreduktionen möglich seien und die Vereinsarbeit «umfassender und wirkungsvoller» unterstützt werden könne als durch die Initiative. Schwerpunkt sollte die Jugendförderung sein. Erstunterzeichner Michi Waser wies im Rahmen der Diskussion innerhalb der Versammlung darauf hin, «dass wir keine Vereinsunterstützungsinitiative, sondern eine Gebührenerlass-Initiative eingereicht haben». Den Lösungsvorschlag des Gemeinderates hatten die Initianten bereits vor der Versammlung abgelehnt und nun bestätigt.

Mit 24 Ja gegen 31 Nein wurde vorerst ein Rückweisungsantrag aus der Versammlung abgelehnt. Schliesslich wurde die Initiative, die in der Form der allgemeinen Anregung eingereicht worden war, mit 37 Ja gegen 22 Nein angenommen. Der Gemeinderat wird damit beauftragt, innert Jahresfrist dem Stimmvolk eine ausgearbeitete Vorlage zu unterbreiten.

Ohne vorher eingereichte Gegenanträge und ohne Wortmeldung an der Versammlung wurde 14 ausländischen Staatsangehörigen das Gemeindebürgerrecht erteilt.

Budget 2012 an der Urne

Gemeindepräsident Marcel Moser informierte in Abwesenheit von Finanzchef Patrick Matter über die Mehrjahresplanung 2021 bis 2025 sowie das Budget 2021. Es rechnet – nach der Auflösung der finanzpolitischen Reserven von 500'000 Franken – mit einem Defizit von 372'000 Franken. Die Steuereinnahmen werden als Folge von Corona gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Million Franken tiefer budgetiert. Das Budget sowie der Beitrag ans Sanierungsprojekt Hallenbad Kerns kommen am 29. November an der Urne zur Abstimmung.