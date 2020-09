Die Grünen Nidwalden machen sich stark für ihr Referendum Die Nidwaldner Grünen sind bereit für die kommende Abstimmung; die Parolen für die eidgenössischen Abstimmungen wurden gefasst, und die Abstimmungskam­pag­ne für die kantonale Abstimmung wurde vergangene Woche offiziell gestartet. Simon Zollinger 09.09.2020, 14.14 Uhr

(sez) Bei den eidgenössischen Vorlagen gab es wenig Überraschungen: Man folgte der Mutterpartei. So lehnt man die Volksinitiative der SVP für eine massvolle Zuwanderung ganz klar ab. Und die Kündigung der bilateralen Verträge stelle eine grosse Gefahr für die lokale Wirtschaft dar, schreiben die Nidwaldner Grünen in einer Mitteilung an die Medien. Auch zur Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und zum Schutz von wildlebenden Säugetieren und Vögeln sagen die Grünen Nidwalden klar Nein.