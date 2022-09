Landfrauenverband Obwalden Für die Bäuerinnen ist die Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen Gerade feierte der Landfrauenverband Obwalden sein 75-Jahr-Jubiläum. Im Gespräch erklärt Co-Präsidentin Fränzi Gasser, warum dieser heute noch wichtig ist. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 09.09.2022, 16.45 Uhr

Fränzi Gasser-Fryand, Co-Präsidentin des Landfrauenverbandes Obwalden. Bild: Marion Wannemacher (Lungern, 7. September 2022)

Rund 1100 Frauen sind Mitglieder im Landfrauenverband Obwalden. Damit ist er einer der grössten, wenn nicht sogar der grösste Verein im Kanton. Wer einmal eine Vereins-GV der Obwaldner Landfrauen besucht hat, erlebt, mit welchem Selbstbewusstsein moderne Bäuerinnen ihren Stand präsentiert. Fränzi Gasser-Fryand, seit zwei Jahren Co-Präsidentin, bestätigt diesen Eindruck.

«Wir Bäuerinnen sind stolz auf das, was wir machen. Auch wenn es Knochenarbeit ist, man lebt dafür mit Leib und Seele.»

Idealisieren möchte sie nichts. Die Bäuerin aus Lungern redet offen über ihre eigenen Drei- und Vierfachbelastungen und die ihrer Kolleginnen. Viele sind nebenbei berufstätig, managen Familie und Haushalt, helfen im Stall und auf dem Hof, machen die Buchhaltung für den bäuerlichen Betrieb und übernehmen die Betreuung der Eltern.

Die Co-Präsidentin selber ist das Paradebeispiel einer solchen Landwirtin von heute. Fränzi Gasser hat vier Kinder grossgezogen, von denen noch die jüngste Tochter im Haushalt lebt. Sie sorgt seit vielen Jahren für zwei Pflegekinder und arbeitet im Betagtenheim Eyhuis in Lungern als Pflegekraft. Neben Buchhaltung und anfallender Hofarbeit bleibt ihr kaum Zeit für ihr Steckenpferd, den eigenen Garten. Sie bekennt: «Ich muss leider Prioritäten setzen, ich nehme das in Kauf.» Alles unter einen Hut zu bringen, das ist nach wie vor die grosse Herausforderung für alle Bäuerinnen.

Pionierarbeit in Obwalden

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich der Landfrauenverband Obwalden gegründet. «Die Männer waren mit den Auswirkungen des Krieges beschäftigt, die Bäuerinnen übernahmen die Verantwortung für die Sicherstellung der Ernährung und Arbeit auf dem Hof», bringt es Fränzi Gasser auf den Punkt. Statuten eines Schweizerischen Dachverbandes gab es noch nicht, für diese zeichnete die erste Obwaldner Präsidentin Josefine Blättler für ihren Kanton verantwortlich. In den ersten 25 Jahren strebte der Landfrauenverband unter anderem die Gleichstellung der landwirtschaftlichen Ausbildung von Frau und Mann an.

Die damaligen Ziele und Visionen unterscheiden sich nicht gross von den heutigen. So unterstützt der Landfrauenverband Obwalden die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung der Landwirtinnen, vertritt ihre wirtschaftlichen Interessen und gewährleistet ihre Weiterbildung und Vernetzung. Gerade der Austausch unter den Frauen sei so extrem wichtig, betont Fränzi Gasser.

«Es tut gut, wenn man die gleichen Probleme untereinander besprechen kann.»

Im Mai 2019 hat der Obwaldner Landfrauenverband mit Unterstützung des Obwaldner Bauernverbandes das Sorgentelefon für Landwirte eingerichtet. Fränzi Gasser leitet dieses gemeinsam mit Albert Amschwand. An die 80 Fälle gibt es im Schnitt pro Jahr. Vor allem Burn-out sei ein wichtiges Thema, hält sie fest. Ihr eigenes Fazit lautet: «Man muss für sich Sorge tragen und sich vielleicht auch mal egoistisch um sich selber kümmern.» Nicht ohne Grund ist das Wellness-Wochenende seit 21 Jahren ein Dauerbrenner unter den Angeboten.

Wissen von früher ist heute wieder interessant

Im Vergleich zu anderen Landfrauenverbänden steche derjenige in Obwalden durch sein umfangreiches Kursprogramm heraus, findet die Co-Präsidentin. Dieses zieht auch viele Mitglieder an, die selbst gar nicht als Landwirtinnen tätig sind. In der Ortsgruppe Lungern schätzt Fränzi Gasser den Anteil der Bäuerinnen auf einen Drittel. Die meisten anderen kommen aus dem bäuerlichen Umfeld. «Themen wie Selbstversorgung sind im Trend», hält sie fest. Selbstverständliches Wissen von früher wie das Haltbarmachen von Lebensmitteln durch Sterilisieren ist vergessen geraten, findet aber aktuell wieder Interessenten.

Mit Sorge hat der Vorstand eine Entwicklung im Blick, die sich seit einigen Jahren abzeichnet. Früher wurde die frisch diplomierte Landwirtin wie selbstverständlich auch Mitglied im Verband. Persönliche Mitgliederpflege sei angesagt, dessen ist sich Fränzi Gasser bewusst.

Und noch eins liegt ihr am Herzen: Es werde immer wichtiger, sich in der Politik zu positionieren. Eine Amtsperiode lang engagierte sich die Bäuerin aus Lungern als Kantonsrätin, derzeit setzt sie sich aktiv in der Landwirtschaftskommission für die Interessen der Obwaldner Landfrauen ein. «Wir haben fast jedes Jahr eine Abstimmung, die uns Bauernfamilien hart trifft und oft ans Leben geht. Wenn wir uns nicht positionieren, wer dann? Ich finde es so wichtig, dass wir als Frau und Mann uns für den gesamten Betrieb äussern. Und das haben wir in den letzten Jahren in Obwalden extrem gut geschafft.»

