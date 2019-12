Die Jungen singen in Sarnen coole Lieder für Weihnachten Im Weihnachtsmusical der evangelisch-reformierten Kirche Obwalden zeigten Kinder und Jugendliche ihr Können. 16.12.2019, 16.29 Uhr

Weihnachtsmusical der evangelisch reformierten Kirche Obwalden in der Aula Cher in Sarnen Bild: (PD, Sarnen 15. Dezember 2019)

(pd/sma) Wer singt denn da so falsch auf der Bühne? Am Sonntagabend fand in der Aula Cher in Sarnen das Weihnachtsmusical der evangelisch-reformierten Kirche Obwalden statt. Unter dem Motto «Es Liecht i dä Nacht» zeigten Kinder und Jugendliche ihr Können. Zu Beginn übten sie alte, verstaubte Weihnachtslieder mit Herrn Müller. Schon bald zeigt sich: Nein, das ist es nicht, was die Jungen wollen. Sie wünschen sich ein Musical mit coolen Liedern.