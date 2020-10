Die Kernser Singbuben stehen vor ungewisser Zukunft Der Gesang der Kernser Singbuben erklang in früheren Jahren in Japan, in den USA und vielerorts in Europa. Jetzt droht dem Chor das Aus. Primus Camenzind 19.10.2020, 14.28 Uhr

Die Singbuben Kerns stehen vor einem Nachwuchsproblem. Bild: PD

Im Rahmen von «Musik & Literatur am Melchsee» wollten die Kernser Singbuben am vergangenen Sonntag die Sommersaison auf der Frutt mit einem Konzert beenden. Corona macht dem Chor einen Strich durch die Rechnung. Auch das Konzert mit dem Titel «Advent in Kerns» vom

8. Dezember 2020 wird der Pandemie zum Opfer fallen. Solche Fakten könnten leicht eine Endzeitstimmung erzeugen. Dem drohenden Aus für die Singbuben hat der Trägerverein des Chors an seiner Generalversammlung vom Sonntag jedoch entschieden den Kampf angesagt.

Nachwuchsproblem: Nur noch ein halbes Dutzend Singbuben

Corona ist keineswegs der Grund, weshalb die Singbuben eine ungewisse Zukunft vor sich haben. Nach dem Abgang von mehreren Sängern stehen der Chorleiterin Myriam Ettlin in unmittelbarer Zukunft noch ein halbes Dutzend Buben zur Verfügung. Etwa das Doppelte wäre notwendig. Im Gespräch mit unserer Zeitung, an dem auch Fabian Blättler, Präsident des Trägervereins, und Bruno von Rotz, ehemaliger Präsident und Singbub, aus glorreicheren Zeiten berichteten, kamen die Gründe, welche zu diesem Aderlass führen, zur Sprache.

Haben Buben generell nur wenig Lust am Singen? Myriam Ettlin glaubt nicht daran. «Vielmehr ist das Freizeitangebot für sie riesengross. Die Auswahl verunsichert die Jungs.» Soll ich Fussball spielen, schwingen, turnen – oder was auch immer? An der Attraktivität der Kernser Singbuben fehle es nicht, meint die Chorleiterin. Es liege beim Singen doch einiges dahinter, nicht zuletzt auch eine Lebensschulung, ergänzt sie. «Unser Jahreskalender ist attraktiv und gut gefüllt.» Die Singbuben proben einmal wöchentlich und bestreiten pro Jahr 12 bis 15 Auftritte. Myriam Ettling sagt zudem:

«Die Jungs sind mit Leib und Seele dabei.»

Die Kernser Singbuben singen 2014 ein Adventskonzert in Kerns. Archivbild: Romano Cuonz

Sie orientieren sich nach vorne

Dass die ausdrücklich als Bubenchor konzipierten Singbuben eine echte Perspektive haben, davon sind auch die beiden Vertreter des Trägervereins überzeugt. «Das Ende darf es deshalb nicht sein», bekräftigt Fabian Blättler. In der Region sollte es doch noch Quellen geben, die ihnen helfen würden, den Nachwuchs zu sichern. Die Absicht, aus den Kernser Singbuben in Zukunft einen regional ausgerichteten Chor von 15 bis 25 Mitgliedern aufzubauen, wurde im Gespräch deutlich.

Musikalischer Auftritt der Kernser Singbuben an der 1. Augustfeier 2013.

Archivbild: Roger Zbinden

Sie seien auch bestrebt, die Art des Chors mit seinem Liedgut und allem, was die Singbuben bisher prägte, weiterzuführen, lässt Myriam Ettlin verlauten. «Es gibt nur die eine Strategie nach vorne», betont Bruno von Rotz. Er denkt an eine Kampagne, um die Kinder und Eltern, die eine Affinität zum folkloristischen Gesangsgut haben, entsprechend zu sensibilisieren. Ein Knabenchor sei vom Klangkörper her betrachtet etwas Einzigartiges und es lohne sich, sich dafür zu engagieren, ist von Rotz überzeugt. «Eine Mädchenstimme ist bestimmt heller und vielleicht auch frischer, aber der etwas dunklere Klang einer Knabenstimme hat seinen Charme und begeistert mich ebenso», doppelt Myriam Ettlin nach.

Das Glück im Umfeld der Jodlerklubs suchen

Die Mitglieder des Trägervereins haben auch eine konkrete Vorstellung, wie und wo der Nachwuchs erfolgreich zu finden sein dürfte: Er befinde sich primär im Umfeld der zahlreichen Jodlerklubs der Region, erklärt Fabian Blättler. Bruno von Rotz stellt fest: «In den verschiedenen Klubs singen derzeit rund 25 ehemalige Singbuben.» Die Vereine sollten deshalb im Kreis ihrer Familien und Verwandten zwei Buben dazu begeistern können, ebenfalls bei den Kernser Singbuben mitzumachen. Damit würden die Jodler gleichzeitig auch ihren eigenen Nachwuchs pflegen.

Für den Montag, 23. November, sind Buben mit noch ungebrochener Stimme in den Kernser Singsaal eingeladen. Dort findet von 17 bis 18 Uhr eine lockere «Schnupperprobe» statt.