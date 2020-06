Interview «Die Lage ist ernst»: Deshalb verzichtet Maya Büchi auf das Amt als Obwaldner Frau Landammann Das Coronavirus stellt die politische Agenda der Obwaldner Gesundheits- und Finanzdirektorin Maya Büchi auf den Kopf. Um sich voll auf die Folgen der Krise konzentrieren zu können, will sie nicht zur Frau Landammann gewählt werden. Im Interview sagt Büchi, wo der Schuh drückt. Christian Glaus 10.06.2020, 17.40 Uhr

Die Obwaldner Gesundheits- und Finanzdirektorin Maya Büchi verzichtet auf das Amt als Frau Landammann. Turnusgemäss würde die aktuelle Frau Landstatthalter das Amt im nächsten Jahr übernehmen. Doch aufgrund der Coronakrise stellt sie sich nicht zur Verfügung, wie Büchi am Mittwoch mitteilte. Der Landammann und der Landstatthalter werden vom Kantonsrat gewählt. Berücksichtigt dieser das Anciennitätsprinzip, wird Christian Schäli (CSP) Landammann und Daniel Wyler (SVP) Landstatthalter. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt Maya Büchi, weshalb sie auf das Amt verzichtet – und wie sie die Zukunft des Kantons sieht.

Regierungsrätin Maya Büchi bei der Präsentation der Obwaldner Staatsrechnung. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 28. März 2019)

Es ist zwar nicht einzigartig aber doch speziell, dass ein Regierungsmitglied freiwillig auf das Amt als Landammann verzichtet. Sie begründen dies mit der Coronakrise. Ist das ein Zeichen, dass die Krise noch lange nicht ausgestanden ist?

Maya Büchi: Mein Entscheid ist ungewöhnlich, dessen bin ich mir bewusst. Es ist unbestritten, dass Obwalden vor grossen finanziellen Herausforderungen steht, wir haben noch immer ein strukturelles Defizit. Bis Mitte März war ich sehr zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind. Jetzt ist Corona gekommen – und die Situation sieht völlig anders aus. Das belastet uns zusätzlich enorm. Ich führe ein Schlüsseldepartement. Es gibt kaum ein Geschäft, bei dem es nicht um Finanzen geht. Das ist sehr spannend, aber auch herausfordernd. Es ist nach wie vor wichtig, dass wir schauen, wie wir Obwalden weiterbringen können. Mit Corona kommen da neue Aufgaben hinzu.

Zur Person Maya Büchi-Kaiser (FDP) ist seit 2014 Regierungsrätin des Kantons Obwalden. Sie leitete von Mitte 2014 bis Mitte 2016 das Sicherheits- und Justizdepartement. Am 1. Juli 2016 hat sie das Finanzdepartement übernommen. Im Amtsjahr 2017/18 bekleidete sie das Amt der Frau Landammann, aktuell ist sie Frau Landstatthalter.

Welche sprechen Sie konkret an?

Da ist zum Beispiel das Contact Tracing, das wir führen. Wir müssen für den Schutz der Bevölkerung sorgen, die Umsetzung der Schutzkonzepte bei Unternehmen und Veranstaltungen kontrollieren. Nachdem der kantonale Führungsstab seine Arbeit beendet hat, sind diese Aufgaben nun beim Gesundheitsdepartement angesiedelt.

Der Lockdown dürfte auch grossen Einfluss auf die Finanzen haben. Wo drückt der Schuh am meisten: Bei der Gesundheits- oder der Finanzpolitik?

In beiden Bereichen steht einiges an. Bei den Finanzen müssen wir unter anderem Lösungsansätze für den Umgang mit den coronabedingten Steuerausfällen finden. Es wird eine Herausforderung sein, für das nächste Jahr ein gesetzeskonformes Budget hinzubekommen. Im Bereich Gesundheit stehen die Versorgungsstrategie im Akutbereich an, die Spitalplanung oder die individuelle Prämienverbilligung. Wir müssen aus unseren knappen Ressourcen das bestmögliche herausholen. Ziel ist es, Obwalden in eine gute, sichere und nachhaltige Zukunft zu führen. Ich bin überzeugt, dass mein Entscheid, auf das Amt als Frau Landammann zu verzichten, richtig ist, damit ich mich weiterhin voll einbringen kann.

Das werden viele verstehen. Der Verzicht sendet aber auch ein klares Zeichen aus: Die Lage ist ernst.

Die Lage ist in der Tat ernst, da widerspreche ich nicht.

Wenn wir zuerst die Finanzen ansprechen. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie konkret?

Im Moment wäre es reine Spekulation, von möglichen Massnahmen zu reden. Es ist die Aufgabe des Regierungsrats und der Verwaltung, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Sorgsamer Umgang mit Steuergeldern ist ein Dauerauftrag. Mit Sparpaketen haben wir Erfahrung, doch die Zitrone ist bereits ausgepresst.

Und bei der Gesundheitsversorgung?

Im Vordergrund steht eine gute Versorgung der Bevölkerung. Corona hat aufgezeigt, wie wichtig es ist, sich nicht nur innerhalb des Kantons mit Spitalleistungen zu befassen. Das ist für mich eine Bestätigung, dass es eine regionale Versorgung braucht. Es macht keinen Sinn, wenn jeder Kanton ein Spital mit Vollangebot führt. Mit einer regionalen statt kantonalen Spitalplanung wäre es auch nicht nötig gewesen, die Behandlung von nicht dringlichen Fällen in allen Spitälern einzustellen.

Sie sagen, der Bundesrat habe mit dem Behandlungsverbot falsch entschieden?

Das kann ich so nicht sagen. Aus seiner damaligen Optik hat der Bundesrat wahrscheinlich richtig entschieden. Nun gilt es allerdings, aus den Erfahrungen die richtigen Schlüsse zu ziehen.

War denn der allgemeine Lockdown richtig?

(überlegt lange) Ich muss mich wiederholen: Aus damaliger Sicht wahrscheinlich schon. Für mich ist wichtig, dass man die Situation analysiert. Ich wünsche mir, dass es derart einschneidende Massnahmen künftig nicht mehr braucht. Nicht nur aus gesundheitlicher Sicht. Wirtschaftlich ist der Lockdown eine Katastrophe.

Zurück zum Landammann-Amt. Sie waren bereits 2017/18 Frau Landammann. Werden Sie das Amt zu einem späteren Zeitpunkt nochmals übernehmen?

Darüber würde ich mich freuen. Ich kann Ihnen sagen, es ist eine Ehre, Landammann zu sein. Man hat viele Kontakte mit der Bevölkerung und kann zahlreiche schöne Anlässe besuchen. Gleichzeitig ist das Amt mit zusätzlichem Aufwand verbunden, insbesondere die Vorbereitung und Leitung der Regierungsratssitzungen, Reden schreiben und halten, usw. Zum jetzigen Zeitpunkt stelle ich aber meine persönlichen Interessen in den Hintergrund konzentriere mich auf die Bewältigung der anstehenden Aufgaben.