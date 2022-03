Wahlen Obwalden: Mitte geht als Wahlsiegerin hervor

Wahlen Obwalden CSP verliert Fraktionsstärke, die Mitte wird gestärkt: Neue Verhältnisse im Kantonsrat Der Schulterschluss mit der GLP hat sich für die CVP/Mitte ausgezahlt: Die Fraktion gewinnt fünf Sitze im Kantonsrat. Das Nachsehen hat die CSP, die vier Sitze und damit auch die Fraktionsstärke verliert. Carmen Epp Jetzt kommentieren 13.03.2022, 21.04 Uhr

CSP-Präsident Hanspeter Scheuber und CSP-Kantonsrätin Regula Gerig besprechen die Ergebnisse. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 13. März 2022)

Bittere Niederlage für die CSP: Konnte die Partei 2018 noch acht Kantonsratssitze für sich gewinnen, ist sie mit einem Verlust von vier Sitzen nun die Verliererin der Wahlen.

Eine Erklärung sieht CSP-Präsident Hanspeter Scheuber in der Listenverbindung der CVP/Mitte mit der GLP. «Ein Schulterschluss mit der GLP war nie Thema bei uns. Rückblickend gesehen war das vielleicht falsch.»

Ohne Zusammenschluss geht es nicht mehr

Wie wichtig Wahllisten in den einzelnen Gemeinden sind, zeigte sich in Lungern, wo mit Joe Vogler ein CSP-Urgestein die Wiederwahl nicht schaffte (siehe Kasten). Zwar habe die CSP in Lungern eine grosse Basis. «Da aber niemand mit Joe Vogler auf eine Liste wollte, wurde es für ihn schwierig.»

Sieben Abgewählte Sieben bisherige Mitglieder des Kantonsrats wurden abgewählt. Es sind dies in Alpnach Ruth Albert von Wyl und Andreas Sprenger (beide CSP), in Engelberg Karin Flühler-Gutzwiller (SP), in Kerns Gerhard Durrer (FDP), in Sarnen Silvia Zbinden (CSP) und in Lungern Joe Vogler (CSP) und Franziska Gasser-Fryand (CVP/Mitte). (eca)

Um einen Zusammenschluss kommt die CSP nun aber nicht mehr herum. Denn mit vier Sitzen im Kantonsrat hat die Partei keine Fraktionsstärke (fünf Sitze) mehr. Am Mittwoch werde sich die Parteileitung überlegen, wie es weitergehen soll, sagt Scheuber. Er hält mehrere Szenarien für vorstellbar: dass sich die CSP insgesamt oder einzelne Mitglieder mit der SP, der CVP oder GLP zusammentun.

Die Gewinnerin der Kantonsratswahlen ist die CVP/Mitte. Sie konnte im Vergleich zu 2018 drei Sitze dazugewinnen und ist mit 19 Mandaten die mit Abstand stärkste Partei im Kantonsrat. «Die Wählerinnen und Wähler haben unsere Arbeit der letzten vier Jahre bestätigt und die Mitte gestärkt», sagt Parteipräsident Bruno von Rotz.

Profitieren konnte die CVP/Mitte auch von der Listenverbindung mit der GLP. Die Partei ging mit 17 Kandidaten ins Rennen, in Sarnen und Alpnach schaffte je ein Kandidat die Wahl. Paddy Matter, Co-Präsident der GLP, spricht von einer Überraschung. «Wir sind als Underdog angetreten und haben mit einem Sitz gerechnet.»

GLP schliesst sich der CVP/Mitte-Fraktion an

Die Zusammenarbeit mit der CVP/Mitte, die mit der Listenverbindung begonnen wurde, werde auch im Kantonsrat fortgesetzt, sagt Matter. Die beiden GLP-Kantonsräte werden sich also der CVP/Mitte-Fraktion anschliessen, die damit auf 21 Sitze anwächst. Ein Zusammenschluss mit der CSP zu einer eigenen Fraktion komme nicht in Frage. Die CSP habe im Vorfeld «wenig Willen zur Zusammenarbeit signalisiert», sagt Matter. Die CVP/Mitte schliesst ihrerseits eine Aufnahme der CSP in ihre Fraktion nicht aus, sagt Bruno von Rotz.

Offen für eine Aufnahme der CSP-Mitglieder ist auch die SP-Fraktion, wie SP-Präsident Benjamin Kurmann sagt. Auch seine Partei musste bei den Wahlen Federn lassen und hat nun noch sechs Sitze (2018: 8). Besonders schmerzhaft sei der Verlust des Sitzes in Sarnen. «Max Rötheli, der wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten durfte, hat wohl zu grosse Fussstapfen hinterlassen.»

FDP gewinnt, die SVP und die Frauen verlieren

Zulegen konnte auch die FDP auf elf Sitze (2018: 8). «Unser Ziel war es, in jeder Gemeinde wieder einen Vertreter zu haben. Das haben wir geschafft», sagt Co-Präsident und wiedergewählter FDP-Kantonsrat Roland Kurz. Keinen Grund zur Freude hat die SVP, die zwei Sitze verlor und nun 13 Mitglieder im Kantonsrat stellt. «Unser Handycap war, dass wir diesmal vier Sitze neu besetzen mussten», so SVP-Präsidentin Monika Rüegger.

Die Stimmbeteiligung bei den Kantonsratswahlen lag bei 44,2 Prozent. Neu zählt der Obwaldner Kantonsrat zehn Frauen und 45 Männer, bisher waren es 15 Frauen und 40 Männer. Damit ist der Frauenanteil zwischen 2018 und 2022 von 25,5 auf 18,2 Prozent gesunken.

