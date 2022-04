Die Mitte Nidwalden beschliesst drei Ja-Parolen An ihrer Delegiertenversammlung setzte sich die Partei mit den Abstimmungsvorlagen vom 15. Mai auseinander. 10.04.2022, 19.45 Uhr

Daniel Krucker, Gemeinderat und neu gewählter Landrat aus Emmetten, präsentierte an der Delegiertenversammlung der Mitte das Filmgesetz. Die sogenannte «Lex Netflix» will die Streaming-Plattformen stärker in die Verantwortung nehmen, indem unter anderem ein Teil des Gewinns ins hiesige Filmschaffen investiert werden muss. «Die Vorlage schafft gleich lange Spiesse für alle Marktteilnehmer», warb Daniel Krucker für ein Ja. Auch die grossen internationalen Konzerne sollten einen Beitrag leisten und das nationale Filmschaffen unterstützen. «Ein Blick auf diverse europäische Länder zeigt, dass die Praxis erprobt ist und sich bewährt», hielt er am Donnerstagabend fest. Die Mitte Nidwalden beschloss eine klare Ja-Parole.