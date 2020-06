Die Ob- und Nidwaldner Badis öffnen – wer einen Platz will, muss vielerorts schnell sein Endlich ist es soweit. Die Badis dürfen wieder öffnen. Trotz Regenwetter freuen sich die Bademeister auf diesen Moment. Auch die Schutzkonzepte sind parat. Florian Pfister 06.06.2020, 05.00 Uhr

Dieses Wochenende dürfen die Badis wieder öffnen. Nicht alle Betreiber haben sich gleich für den Start am Samstag entschieden. Nach einer langen sonnigen Phase mit sommerlichen Temperaturen ist ausgerechnet auf dieses Wochenende Regen angesagt. «Natürlich ist das ärgerlich. Vielleicht hat es aber auch etwas positives, wenn nicht gerade am ersten Tag tausend Leute kommen», meint Adrian Barmettler, Betriebsleiter Seefeld Park Sarnen. «Wenn nötig können wir so noch etwas korrigieren.»

Die Betreiber appellieren an die Eigenverantwortung der Gäste. Es gilt überall, die Abstände und die Hygieneregeln einzuhalten. WC-Anlagen und andere Bereiche wie die Garderoben werden mehrmals täglich desinfiziert. Auch in den Badi-Restaurants gelten die üblichen Massnahmen. Wartezeiten an den Eingängen sind möglich, insbesondere wenn die Anlage bereits voll ist. Denn es gilt: Pro 10 Quadratmeter Fläche darf sich nur eine Person in der Badi aufhalten.

In Hergiswil wurde die Badi komplett saniert und öffnet rund einen Monat später als ursprünglich geplant. Bademeister Leander Walker sagt: «Die Gäste müssen damit rechnen, dass die Auslastung schon erreicht ist, wenn sie erst später kommen.» Das schliesst auch die Saisonabobesitzer nicht aus. Im Gegensatz zu einigen Luzerner Gemeinden haben sich die Nid- und Obwaldner Betreiber für Saisonabos ausgesprochen. Zudem gilt wie sonst auch: Die Öffnungszeiten können bei schlechtem Wetter abweichen oder der Betrieb kann ganz geschlossen werden.

Das Strandbad Lungern öffnet als einzige Badi nicht im herkömmlichen Sinne. Das Areal wird als öffentlicher Platz zur Verfügung gestellt. Dieser Entschluss wurde gefasst, da die Betreiber die eigentlichen Attraktionen sperren mussten. So seien alle Gäste am Lungerersee gleich bedient, wie Lungern Tourismus erklärt.

Luzerner Bäder bieten tageszeitabhängige Tarife an. Ein Bad bietet beispielsweise über Mittag einen Schwimmertarif für 3 Franken an. Auch das Lido Luzern will die Gästezahl steuern. Wer die Badi vor 13 Uhr wieder verlässt, erhält Geld zurück und ab 17 Uhr kommt man günstiger rein. Die Nid- und Obwaldner Badis haben keine angepassten Preise. Die üblichen Preise begünstigen aber auch hier einen günstigeren Eintritt ab einer bestimmten Zeit – damit bedingt ist das Risiko, dass die Auslastung schon erreicht ist.

Chefbadmeister Chris Hess stellt im Seefeld Park Sarnen Absperrgitter hin. Ein- und Ausgang des Erlebnisbads sind getrennt. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 05. Juni 2020)

Das Erlebnisbad im Seefeld Park Sarnen setzt ab nächster Woche auf einen Automaten, der die Gäste zählt und den aktuellen Stand auch gleich online preisgibt. Für andere Betreiber ist das zu kostspielig, wie sie gegenüber unserer Zeitung erklären. «Man weiss ja nicht, was in drei Wochen ist. Vielleicht müssen wir die Leute schon bald nicht mehr zählen», sagt etwa der Hergiswiler Leander Walker. Für den Seefeld Park Sarnen lohnt sich die Anschaffung dieses Automaten jedoch. Er wird auch nach der Corona-Zeit im Einsatz stehen. Denn er ersetzt die zusätzlichen Mitarbeiter, die sonst die Saisonabos und Einzeleintritte kontrollieren.

An Spitzentagen kämen normalerweise bis zu 4000 Gäste ins Erlebnisbad nach Sarnen, sagt Chefbadmeister Chris Hess. Jetzt sind es noch maximal 999 Personen gleichzeitig. Natürlich sei das eine Einschränkung, dennoch stehen für Chris Hess die finanziellen Einbussen nicht im Vordergrund. «Ein Badibesuch ist einerseits gut für die Gesundheit, wenn man badet und Sport macht. Es ist andererseits aber auch ein kultureller Treffpunkt. Wir sind froh, dass wir endlich wieder aufmachen können.»

Öffnung: 11. Juni, das Areal steht als öffentlicher Platz zur Verfügung. Es steht unter keiner Aufsicht. Somit ist laut Lungern Tourismus jeder Gast am See gleich bedient, da die Attraktionen des Strandbads geschlossen sind.

Öffnungszeiten im Juni: Das Bistro hat jeweils am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Schutzmassnahmen: Die Vorschriften des BAG sind einzuhalten. Die Wasserrutschbahn und der Sprungturm bleiben geschlossen. Das Bistro wird im Einbahnverkehr geöffnet sein.

Hinweis: Die Pedalo Vermietung wird wenn möglich angeboten, die korrekte Reinigung bei der Übergabe wird höchste Priorität haben, so kann es auch zu Wartezeiten kommen.

Öffnung: Das Badi-Beizli hat bereits seit April geöffnet. Es handelt sich um ein frei zugängliches Strandbad.

Öffnungszeiten im Juni: Das Badi-Beizli hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Schutzmassnahmen: Das Schutzkonzept im Eingangsbereich und auf der Homepage ist für jeden Gast ersichtlich. Das Badi-Team appelliert an die Eigenverantwortung der Gäste und erwartet, dass die Schutzmassnahmen auch eingehalten und respektiert werden.

Die Gäste im Seefeld Park Sarnen sollen ihren Pool-Besuch mittels Kettenglieder registrieren, damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Schwimmbecken befinden. Bild: Florian Pfister

Öffnung: 6. Juni, 06.06 Uhr

Öffnungszeiten im Juni: bis 14. Juni: täglich 10 bis 19 Uhr (Di/Fr 8 bis 20 Uhr), ab 15. Juni: täglich 9 bis 21 Uhr (Di/Fr 8 bis 21 Uhr).

Auslastung: 999 Personen

Schutzmassnahmen: Der Zutritt zum Erlebnis- und das Schwimmbecken ist limitiert. Der See ist innerhalb der BAG-Empfehlungen frei zugänglich. Im Schwimmbecken sind maximal 40 Personen zugelassen. Die Gäste werden zu Beginn manuell vom Baditeam gezählt. In der nächsten Woche soll ein automatisches System erstellt werden, mit dem die Zahl der Eintritte auch auf der Website sichtbar ist.

Saisonabos: Sind nach wie vor erhältlich, alternativ kann auch ein Mehrfacheintritt erworben werden. Es wurde entschieden, die laufende Saison zu verlängern und wer nächstes Jahr ein Folgeabo kaufen wird, zu begünstigen.

Hinweis: Die ersten 50 Besucher erhalten ein kleines Geschenk.

Das automatische System soll in der Woche vom 8. Juni eingeführt werden. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 04. Juni 2020)

Öffnung: 6. Juni

Öffnungszeiten im Juni: Montag bis Freitag: 13 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag bis 19 Uhr

Auslastung: 200 Personen

Schutzmassnahmen: Es gelten die Empfehlungen des BAG. Auch hier appellieren die Betreiber an die Eigenverantwortung.



Hinweis: Das Badi-Beizli eröffnet zur gleichen Zeit und hat die gleichen Öffnungszeiten wie das Freibad. Zudem ist die Miete von Stand Up Paddles möglich.



Öffnung: 8. Juni

Öffnungszeiten im Juni: täglich von 10 bis 19 Uhr

Auslastung: 1000 Personen

Schutzmassnahmen: Sprungturm und Floss bleiben bis auf weiteres geschlossen. Alles andere ist offen.

Saisonabos: Es gibt Saisonabos zu günstigeren Konditionen.

Hinweis: Das Badi Beizli eröffnet zur gleichen Zeit und hat die gleichen Öffnungszeiten wie das Strandbad.

Öffnung: 6. Juni

Öffnungszeiten im Juni: täglich von 9 bis 19.30 Uhr

Auslastung: 300 Personen

Schutzmassnahmen: Die Securitas zählt die Eintritte. Im grossen Becken sind 30 Personen, im kleinen 10 Personen erlaubt.

Saisonabos: Es gibt Saisonabos zu günstigeren Konditionen.

Hinweis: Das Badi-Restaurant hat bei schönem Wetter bis 22 Uhr geöffnet.

Öffnung: 8. Juni

Öffnungszeiten im Juni: bis 14. Juni: täglich von 8 bis 20 Uhr, ab 15. Juni: täglich von 8 bis 21 Uhr

Auslastung: 300 Personen

Schutzmassnahmen: Im Schwimmbecken dürfen sich maximal 30 Personen aufhalten. Die Innengarderobe, der Whirlpool und der Grill bleiben vorerst geschlossen. Die Poolbenutzung und der Wasserzugang zum See sollen im Einbahnprinzip erfolgen.

Saisonabos: Es gibt Saisonabos zu günstigeren Konditionen.

Hinweis: Das Badi-Restaurant eröffnet zur gleichen Zeit und hat die gleichen Öffnungszeiten wie das Strandbad.

