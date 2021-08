Obwaldens Wanderwege erhielten 663 neue Wegweise

BESCHILDERUNG Die Obwaldner Wanderwege erhielten 663 neue Wegweiser Die Generalversammlung des Vereins Obwaldner Wanderwege gab Aufschluss darüber, dass die Beschilderung der Wanderwege abgeschlossen ist. Richard Greuter 29.08.2021, 17.14 Uhr

In den vergangenen zwei Jahren erhielt das 1005 Kilometer umfassende Obwaldner Wanderwegnetz eine neue Beschilderung. Der Technische Leiter des Vereins Obwaldner Wanderwege Geri Britschgi sprach von 663 neuen Wegweisern und unzähligen Zwischenmarkierungen. Sieben Bezirksleiter und mehrere treuen Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. An der 66. Generalversammlung im Hotel Krone in Sarnen bedankte sich Geri Britschgi bei allen Beteiligten.